#DoubleImpro : une soirée survoltée et festive au rythme des pas de breakdance

Après des performances impressionnantes dans plusieurs villes et provinces vietnamiennes, Double Impro, groupe de hiphop venu de Wallonie-Bruxelles (Belgique), a mis fin à son aventure inédite au Vietnam par une soirée éclatante d’émotion et de joie au Théâtre de la Jeunesse de Hanoï, dimanche 23 juin.

Des adeptes du breakdance de tout âge se sont réunis dans l’ambiance effervescente créée par les danseurs professionnels de hiphop et de breakdance venus de Hanoï et de Belgique. Double Impro, le groupe wallon, a inauguré le spectacle par une performance originale intitulée Conversation.

Les danseurs se sont rencontrés sur scène comme pour la première fois, tissant une conversation physique à travers leurs mouvements. Chaque mouvement, chaque pas, chaque geste étant une réponse à la proposition préalable de l'autre danseur, créant ainsi une harmonie dynamique entre les différentes expressions artistiques.

Les danseurs ont partagé non seulement leurs compétences techniques mais aussi leur vulnérabilité, leurs expériences et leurs émotions, créant ainsi un dialogue profond et captivant avec le public. Ce concept original mis en scène par Élora Pasin, membre du groupe, a célébré la diversité, l’universalité et le pouvoir de la communication non verbale à travers la danse.

Fondé en 2020, le groupe persiste dans sa philosophie élaborée autour de l’improvisation et de l’interaction avec le public. Ainsi, grâce au partage et aux échanges, chaque apparition sur scène devient une expérience vivante et unique.

Durant son séjour au Vietnam, ce groupe de danse a fait l’honneur de performances exceptionnelles au festival Huê 2024 et à d’autres évènements culturels et artistiques à Dà Nang et Nha Trang (Centre). Une tournée jugée "très intéressante" au cours de laquelle ces artistes belges ont eu l’occasion de "beaucoup échanger" avec différents groupes de différents arts, selon Élora Pasin.

"Nous voulions proposer un spectacle original à l’occasion du Festival des arts de Huê. Et comme le breakdance est dorénavant une discipline Olympique, nous voulions faire un petit clin d’œil à nos collègues et amis français qui organisent cette année les JO à Paris. Et puisque Double Impro est spécialisé dans le hiphop et le breakdance, c’était pour nous une formidable occasion de les inviter ici au Vietnam", a fait savoir Pierre Du Ville, délégué général de Wallonie-Bruxelles au Vietnam.

Échange culturel à travers la danse

Pour l’unique spectacle Hanoïen du groupe wallon, ces amoureux de breakdance ont eu l’occasion de rencontrer des trois groupes hip hop de la capitale : Sine Crew, Flame et B.Nashor, qui mettent en lumière les pas de danse enthousiastes des danseurs du Vietnam. Ces jeunes qui ont un amour ardent pour le hiphop, ont fait bouger toute la salle avec leurs performances énergiques.

"Nous sommes heureux d’être présents pour ce spectacle afin de montrer au public notre passion et nos efforts pour rendre le hiphop et le breakdance plus populaires au Vietnam", a confié Tô Kim Bao, membre du groupe Flame. Composé de dix membres, Flame a vu le jour en 2016 et ses activités se focalisent sur la chorégraphie, les performances et la formation.

Le spectacle a également témoigné d’une diversité de techniques de danse et de mouvement intrinsèques au monde fascinant du hip hop, interprétées par les jeunes artistes de Sine Crew, fondé en 2011. Ce groupe de break a décroché plusieurs prix au Vietnam et à l’étranger. Il a été champion d’Asie du Sud-Est à maintes reprises, et performe dans nombre de pays.

Pour leur part, les danseurs de B.Nashor ont réalisé une performance mythique avec On reste toujours les mêmes. Créé fin 2019, B.Nashor devient l’unique groupe All Styles du Vietnam. Le groupe mélange de nombreux styles, dont le hiphop dance, la house dance, le locking, le breaking, etc.

"Je regarde souvent les performances de hiphop sur Youtube mais c’est la première fois que je peux voir les danseurs en chair et en os. Je sais que le hiphop exige agilité, délicatesse, souplesse, et donc beaucoup d’efforts pour les artistes. Je suis très excité d’assister à cette soirée débordante de joie et d’émotion", s’est exclamé Phan Anh, de Hanoï.

"C’est un genre de spectacle qui fait appel à votre imagination et qui surprend par ses performances à la fois sportives et artistiques. Une belle occasion de raconter une petite histoire qui reste unique pour chacun. Chaque spectacle est vraiment original", a souligné M. Du Ville.

Pour clôturer ce spectacle exclusif, tous les artistes participants ont improvisé ensemble sur scène des pas et mouvements harmonieux, techniques et aussi acrobatiques, affirmant encore une fois que l’art n’a pas de frontière. Porté par des artistes talentueux et dévoués, il rapproche différents pays et différentes cultures.

Texte et photos : Hông Anh/CVN