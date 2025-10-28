Poutine dit que les relations entre Moscou et Pyongyang se développent "comme prévu"

>> Visite : le chef de la diplomatie russe est arrivé en RPDC
>> Le dirigeant suprême Kim Jong Un reçoit le ministre russe des AE
|Le président russe Vladimir Poutine a chaleureusement reçu le 27 octobre au Kremlin, Choe Son Hui, la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères.
|Photo : Sputnik/VNA/CVN
M. Poutine est revenu sur son échange en septembre en Chine avec le dirigeant nord-coréen, Kim Jong Un. "À Pékin, nous avons parlé en détail de nos relations, de nos perspectives de développement. Tout se passe comme prévu. Transmettez-lui mes meilleurs vœux", a-t-il affirmé à la cheffe de la diplomatie de Pyongyang, selon une vidéo publiée par le Kremlin.
AFP/VNA/CVN