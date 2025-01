Pousses de bambous sautées au bœuf et à l’ail

Les pousses de bambou sautées au bœuf et à l’ail est un plat très populaire dans la cuisine vietnamienne, particulièrement pendant la saison des jeunes pousses. Facile à préparer, ce plat offre une saveur délicieusement relevée. Le parfum envoûtant du basilic thaï se mêle à celui de l’ail, créant une véritable explosion de saveurs pour les gourmets.

>> Citrouille farcie à la viande et aux champignons

>> Poulet rôti

>> Rouleaux de printemps vietnamiens

Pour 4 personnes

Préparation : 60 minutes

Cuisson : 10 minutes

Ingrédients

- 400 gr de rumsteak

- 500 gr de pousse de bambou

- 3 gousses d’ail

- 1 cuillère à café (c.à.c) de fond de volaille

- 1 c.à.c de sel

- 1 cuillère à soupe (c.à.s) de sauce aux huîtres

- 1 c.à.s de nuoc mam (saumure de poisson)

- 1 morceau de gingembre (1 x 2 cm)

- 2-3 tiges de ciboule chinoise finement coupé

- 1 petit poignée de basilic thaï

- 1 c.à.c d’huile pour la marinade

- 2 c.à.s d’huile pour la cuisson

- 1 piment rouge coupé

Préparation

- La viande de bœuf : lavez-la soigneusement et égouttez-la, puis placez-la au réfrigérateur pendant 25-30 minutes pour durcir la viande, facilitant ainsi sa coupe en fines lamelles.

- Épluchez l’ail et le gingembre, puis émincez-les séparément.

- Dans un récipient, mélangez les lamelles de bœuf avec 1 c.à.c de poudre d’assaisonnement, 1 c.à.c d’huile, 1 c.à.s de sauce aux huîtres, ainsi que 1/3 de l’ail et du gingembre tranchés. Mélangez bien et réservez cette marinade pendant au moins 30 minutes.

- Pour les pousses de bambou : ciselez-les en fines lamelles, puis placez-les dans une marmite remplie d’eau avec 1 c.à.c de sel en poudre et faites bouillir pendant 5 minutes. Égouttez ensuite.

Cuisson

- Dans une marmite, faites chauffer 1 c.à.s d’huile à feu fort. Dès que l’huile chauffe, ajoutez la moitié de l’ail et du gingembre tranchés, puis mélangez pendant 15 secondes. Ajoutez ensuite le bœuf et mélangez bien pendant 2 à 3 minutes, puis retirez du feu.

- Toujours dans la même marmite, chauffez à nouveau 1 c.à.s d’huile à feu fort. Une fois l’huile chaude, ajoutez l’ail restant et mélangez bien pendant 10 secondes. Ajoutez les pousses de bambou, 1 c.à.s de nuoc mam, et mélangez bien. Poursuivez la cuisson à feu fort pendant 2 à 3 minutes, puis ajoutez la viande sautée et mélangez à nouveau pendant 2 minutes. Rectifiez le goût si nécessaire. Avant la fin de la cuisson, ajoutez le piment finement coupé, mélangez bien, puis retirez du feu.

- Présentez le plat dans une assiette et parsemez de ciboules chinoises et de basilic thaïlandais finement hachés.

- Servez ce délicieux plat accompagné de riz blanc.

Bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN