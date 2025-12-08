Le Vietnam accueille plus de 19 millions de visiteurs internationaux en 11 mois

Selon l'Autorité nationale du tourisme, le Vietnam a accueilli plus de 19,1 millions de visiteurs internationaux au cours des 11 premiers mois de 2025, enregistrant une hausse spectaculaire de 20,9% par rapport à la même période de 2024.

>> Saigontourist ouvre le bal des promotions de fin d’année

>> “Le bonheur vient des choses simples”, le message de la Vietnam Happy Fest 2025

>> Le tourisme vietnamien accélère pour la haute saison de Noël et du Nouvel An

Photo : VN+/CVN

Ce chiffre record surpasse désormais le seuil de 18 millions atteint en 2019, avant la pandémie de COVID-19, plaçant le Vietnam parmi les pays à la reprise la plus rapide au monde, aux côtés du Japon, selon l'ONU Tourisme.

Le seul mois de novembre a comptabilisé près de 2 millions d'arrivées, marqué par une forte croissance du nombre de touristes venus de plusieurs régions : l'Amérique du Nord a bondi avec des hausses notables des États-Unis (+30,5%) et du Canada (+55,9 %), tandis que l'Europe a progressé de 51,2% par rapport à octobre, portée par des marchés clés comme la Russie, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie et la République tchèque…

Sur le plan économique, les recettes des services d'hébergement et de restauration ont atteint 767.000 milliards de dôngs (+14,6%), et celles du tourisme de voyage 85.400 milliards de dôngs (+19,9%), grâce au dynamisme de localités comme Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang, Hanoï, et Quang Ninh qui ont activement diversifié leurs produits.

La Chine demeure le premier marché émetteur avec près de 4,8 millions d'arrivées, suivie par la République de Corée avec plus de 3,9 millions d’arrivées. Les marchés d'Asie du Sud-Est et l'Inde affichent également une forte dynamique. En Europe, la Russie s'impose comme le marché le plus performant avec une croissance spectaculaire de 190,9%. Ces résultats valident l'efficacité de la politique favorable d'exemption de visa et des programmes de promotion touristique intensifs déployés à travers le pays.

VNA/CVN