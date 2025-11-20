Dans le Nord, la nature en technicolor pour passer l’hiver en beauté

Entre novembre et décembre, les paysages du Nord Vietnam s’illuminent d’une grande variété florale : s’émerveiller devant les champs de sarrasin à Tuyên Quang, immortaliser les chrysanthèmes blancs à Hanoï, admirer les fleurs de colza à Môc Châu… autant de voyages enchanteurs pour clôturer l’année.

Tuyên Quang - Sarrasin en fleurs

Le sarrasin (tam giac mach), sans doute la fleur la plus emblématique du Nord en fin d’année, colore les hauts plateaux de rose de mi-octobre à décembre. Cette fleur s’épanouit aujourd’hui dans les communes de Mào Vac et Dông Van (ancien Hà Giang), désormais rattachées à la province de Tuyên Quang.

Photo : NDEL/CVN

Le festival annuel de la fleur de sarrasin ouvrira cette année le 29 novembre sur la place de la Jeunesse à Dông Van, sous le thème "La terre des fleurs de la nostalgie". Lors de votre visite, ne manquez pas de goûter aux spécialités locales : cháo âu tâu (bouillie de tubercules), galette de sarrasin, banh cuôn (raviolis), thang cô, ou encore le mèn mén à base de maïs.

Môc Châu - manteau blanc de fleurs de colza

Dès début novembre, les vallées de Môc Châu s’illuminent du blanc immaculé des fleurs de colza, marquant le début de la haute saison touristique. Parmi les lieux incontournables : Chiêng Xuân (à 30 km du centre-ville), Pa Phach, la vallée de Na Ka ou encore le village de Bo Bun.

Avec des températures variant entre 16 et 18°C, Môc Châu est idéal pour un séjour alliant détente et gastronomie : saumon et esturgeon d’élevage, légumes de montagne, poissons de ruisseaux ou veau sauté.

Hanoï - chrysanthèmes des Indes

Symbole de l’arrivée de l’hiver, le cuc hoa mi (chrysanthèmes des Indes) n’éclot qu’une fois par an, au premier souffle des vents du nord. Sa floraison s’étend de la mi-octobre à la mi-novembre.

Cultivées dans les villages floraux de Nhât Tân ou Tây Tuu, ces fleurs sont vendues à même les champs ou sur des bicyclettes fleuries sillonnant les rues de la capitale.

Hanoï - asters d’automne

Lorsque les brises fraîches d’octobre annoncent l’hiver, les thach thao (asters d’automne), asters violets, commencent à éclore. Leur floraison atteint son apogée entre mi-octobre et fin novembre.

Ces fleurs délicates envahissent les marchés et les rues, transportées sur les traditionnelles bicyclettes fleuries de Hanoï.

Hanoï - fleurs de lait

Parfum enivrant de l’automne hanoïen, le hoa sua (Alstonia scholaris) embaume la ville de septembre à novembre. Ses grappes florales blanches se balancent sur de grands arbres bordant les rues emblématiques telles que Nguyên Du, Quang Trung, Dào Tân ou Trung Hoa.

Ceux qui visitent Hanoï à cette période profitent d’un véritable "combo" floral mêlant asters, chrysanthèmes et fleurs de lait.

Ba Vì (Hanoi) - tournesols mexicains

Les collines de Ba Vi s’habillent de jaune flamboyant au début du mois de novembre avec la floraison des tournesols mexicains. Le phénomène dure deux à trois semaines selon la météo.

Le parc national de Ba Vi compte environ 10 ha de fleurs, répartis en plusieurs zones, avec des sentiers pédestres de plus de 3 km. Une visite à Ba Vi est aussi l’occasion d’explorer les forêts, gravir le mont du Roi ou visiter le temple dédié au Président Hô Chi Minh.

Sa Pa - cerisiers à fleurs

À la mi-décembre, les mai anh dao, sorte de cerisiers aux fleurs roses, transforment les flancs des collines de Sa Pa. En empruntant la route nationale 4C entre le col Ô Quy Hô et le centre-ville, on découvre des milliers d’arbres en fleurs, mêlés aux plantations de thé.

Ces arbres perdent leurs feuilles à l’automne et fleurissent dès l’arrivée des premières vagues de froid. Leurs pétales, d’un rose pâle au début, deviennent plus soutenus avec le soleil.

NDEL/VNA/CVN