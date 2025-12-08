Le Vietnam honoré pour la 6e fois comme "Meilleure destination patrimoniale mondiale"

Lors de la cérémonie finale des World Travel Awards 2025, organisée récemment à Bahreïn, le Vietnam a une nouvelle fois été sacré "Meilleure destination patrimoniale mondiale". C’est la sixième fois que le pays obtient ce titre prestigieux, après 2019, 2020, 2022, 2023 et 2024.

>> Le Vietnam élu quatre fois première destination patrimoniale mondiale

>> Le Vietnam sacré pour la 5e fois "Meilleure destination patrimoniale du monde"

>> Le Vietnam continue d’être honoré en tant que "Première destination patrimoniale mondiale"

Photo : VNA/CVN

Cette récompense salue les efforts constants déployés par le Vietnam pour préserver et valoriser son patrimoine, tout en développant un tourisme durable. L’alliance entre des paysages naturels d’exception, une culture riche et une forte identité locale confère au pays un attrait particulier qui séduit les visiteurs internationaux. Ce succès encourage également les autorités locales à investir davantage dans les infrastructures et dans l’amélioration des services touristiques, consolidant ainsi la marque "Vietnam - Beauté infinie" sur la scène mondiale.

Parallèlement, de nombreuses destinations locales ont aussi été primées cette année dans plusieurs catégories internationales. Le plateau karstique de Dông Van (province de Tuyên Quang) a pour la première fois été distingué comme "Meilleure destination culturelle locale au niveau mondial", mettant en lumière la valeur remarquable du Géoparc mondial de l’UNESCO et l’identité singulière des communautés du plateau.

Le plateau de Môc Châu (province de Son La) figure quant à lui pour la troisième fois parmi les "Meilleures destinations naturelles locales au monde". Grâce à son climat tempéré et à ses paysages préservés, Môc Châu confirme une nouvelle fois son attractivité.

Avec ses paysages enveloppés de brume et son architecture française ancienne unique, Tam Dao (province de Phu Tho) a été élue "Meilleure ville touristique au monde" pour la quatrième fois. Surnommée "l'île aux perles", Phu Quôc a également remporté, pour la quatrième année consécutive, le titre de "Meilleure destination insulaire naturelle au monde".

Photo : VNA/CVN

Ces distinctions successives témoignent des efforts soutenus des autorités locales pour protéger les ressources naturelles, diversifier l’offre touristique et améliorer la qualité des services. La multiplication des récompenses contribue à bâtir un réseau de destinations varié, singulier et hautement compétitif, permettant au Vietnam de se distinguer lors de nombreuses compétitions touristiques internationales.

À ce jour, le Vietnam compte 9 sites naturels et culturels inscrits au patrimoine mondial, 15 éléments du patrimoine culturel immatériel et 10 documents reconnus par l’UNESCO. Le pays dispose également de nombreux vestiges et biens culturels classés au niveau national. Un ensemble qui constitue un atout majeur et fait du Vietnam l’un des pays les plus riches d’Asie en matière de patrimoine.

Nguyên Tùng/CVN