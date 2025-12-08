Phu Quôc accélère son développement touristique à l’approche de l’APEC 2027

La zone spéciale de Phu Quôc (province d'An Giang), désignée pour accueillir la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2027, saisit cette opportunité majeure pour consolider son statut de centre touristique et économique maritime moderne d'envergure.

Au cours des onze premiers mois de 2025, l'île a enregistré des résultats spectaculaires, dépassant de 4,7% son objectif annuel avec plus de 7,5 millions de visiteurs. La clientèle internationale s'est distinguée comme un atout majeur, affichant près de 1,6 million d'arrivées, soit une progression de 81%. Ces performances ont généré des recettes totales d'environ 38.883 milliards de dôngs.

Selon Bùi Quôc Thai, directeur du Service du tourisme d'An Giang, la province a soumis au Premier ministre un projet visant à ériger Phu Quôc en un pôle d'écotourisme et de tourisme maritime et insulaire de référence nationale et internationale..

Dotée d’une superficie de plus de 575km², dont 66% couverte de forêts naturelles, l'"île de la Perle" attire des investissements massifs, symbolisés par les complexes du Sun Group au sud et le pôle de divertissement du nord (incluant VinWonders, le Safari, le Casino Corona et des parcours de golf). En prévision de l'APEC 2027, des dizaines d'infrastructures clés, dont de nouveaux centres de conférence et l'extension de l'aéroport, sont en cours de réalisation.

Nguyên Vu Khac Huy, président de l'Association du tourisme d'An Giang, souligne que l'événement servira de tremplin pour transformer Phu Quôc en une "super métropole insulaire" d’envergure internationale, chaque délégué devenant un ambassadeur de la destination.

Le président de la zone spéciale, Trân Minh Khoa, fixe l'objectif à 15 millions de visiteurs d'ici 2030, en misant sur la numérisation, l’amélioration des infrastructures, le tourisme vert, la diversification de l'offre touristique, le développement touristique durable, la promotion touristique dans et hors du pays, la bonne gestion touristique tout en donnant la priorité au renforcement des marchés stratégiques comme la République de Corée, la Chine, l'Inde et l'Europe.

En développant les segments MICE et bien-être, l'"île de Perle" ambitionne de devenir le symbole de l'intégration internationale du Vietnam et un point brillant sur la carte touristique du monde.

