Pour une vie prospère, libre et heureuse

La semaine dernière, le numéro 45 a clôturé le mois d’octobre. Paru le 31 dans toutes les bonnes librairies, il s’ouvrait sur une superbe Une mettant à l’honneur de jeunes femmes H’mông en costumes traditionnels. Radieuses et souriantes, elles auraient tout aussi bien pu figurer en couverture du numéro 43, consacré à la Fête des femmes vietnamiennes (20 octobre).

Sous leur portrait figurait pourtant le mot “homme” - ou plus précisément “droits de l’homme”. Ces jeunes femmes incarnaient ainsi les grandes priorités du Vietnam en la matière : protection face au changement climatique, lutte contre les violences et discriminations, défense des groupes vulnérables, promotion de l’égalité des sexes, et accès élargi à la santé, au travail et à l’éducation.

Leur sourire faisait écho à des avancées notables pour le pays. Le Rapport mondial sur le bonheur 2024 des Nations unies classe le Vietnam 54ᵉ sur 143, soit un gain de 11 places. Le “pays en forme de S” progresse également dans l’indice des Objectifs de Développement Durable (ODD), avec une place gagnée sur 166. Ces résultats renforcent sa position et sa crédibilité à l’international, tout en apportant une réponse argumentée aux critiques sur les droits humains.

En 2025, le Vietnam se distingue par sa stabilité politique, sa croissance économique et son intégration internationale. Le taux de pauvreté multidimensionnelle est tombé sous les 2%, l’assurance maladie couvre près de 93% de la population, l’éducation est universelle et l’égalité des sexes y est assurée. La participation politique des femmes progresse, tout comme la liberté de croyance, garantie par la reconnaissance de dizaines d’organisations religieuses et plus de 26 millions d’adeptes.

Fort de ces avancées, le Vietnam a été reconduit le 14 octobre au Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour la période 2026-2028. Cette troisième élection, obtenue avec 180 voix sur 190, suscite une grande fierté nationale et confirme la pertinence de la politique menée par le Parti et l’État. Seul pays de la région Asie-Pacifique à être reconduit après un mandat précédent, il rejoint 13 autres États élus : Afrique du Sud, Angola, Chili, Égypte, Équateur, Estonie, Inde, Irak, Italie, Maurice, Pakistan, Royaume-Uni et de Slovénie. Son nouveau mandat débutera officiellement le 1ᵉʳ janvier 2026.

Hervé Fayet/CVN