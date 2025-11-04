Projets de documents au XIVe Congrès du Parti

Un appel à l'intelligence collective pour bâtir l'avenir

La publication intégrale des projets de documents soumis au XIV e Congrès national du Parti a été saluée par de nombreux cadres, membres du Parti et citoyens de la province d'An Giang comme une avancée historique dans la pratique de la démocratie et la mobilisation de l'intelligence collective, éléments jugés essentiels pour le développement durable du pays dans une ère nouvelle.

Photo : VNA/CVN

Huynh Van Thon, Héros du travail et président du Conseil d'administration du groupe Lôc Troi, a souligné la pertinence des objectifs de développement à l’horizon 2030 et des orientations nationales pour la période à venir, tels qu'énoncés dans les projets de documents du XIVe Congrès.

Il a particulièrement insisté sur l'orientation stratégique visant à faire de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique les principaux moteurs du progrès, témoignant d'une vision ambitieuse pour une croissance rapide et durable du Vietnam.

Selon Huynh Van Thon, les industries émergentes telles que la biotechnologie, l'intelligence artificielle et l'automatisation représentent la "clé de l'avenir" pour le Vietnam, lui permettant d'atteindre la prospérité et la puissance. Pour le delta du Mékong, l'application des hautes technologies et de l'agriculture intelligente est considérée comme une solution fondamentale pour un développement durable à long terme. Les succès des modèles pilotes menés par le groupe Lôc Troi et d'autres entreprises démontrent que l'agriculture intelligente permet non seulement d'améliorer la productivité et la qualité, mais aussi de renforcer la connexion directe et transparente des produits agricoles vietnamiens avec le marché mondial.

Huynh Van Thon a par ailleurs recommandé au gouvernement d'accélérer la réforme des mécanismes et politiques de développement scientifique et technologique selon les normes internationales. Il a également appelé à accorder une autonomie accrue et un appui politique approprié aux grandes entreprises et conglomérats, afin qu'ils puissent pleinement assumer leur rôle de locomotive de l'économie nationale.

Le Docteur Nguyên Trung Hiêu, de l'Université d'An Giang (relevant de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville), a indiqué que les projets de documents reflètent la vision stratégique du Parti, considérant la culture non seulement comme la base spirituelle, la ressource endogène et le moteur essentiel de la société, mais aussi comme une "puissance douce" stratégique et indispensable pour renforcer la position et l'identité du Vietnam dans le processus d'intégration internationale.

Il a estimé que la culture joue un rôle de passerelle entre le développement économique et la durabilité sociale. Le développement de l'industrie culturelle numérique constitue, selon lui, un moyen efficace d'attirer et de retenir des ressources humaines de haute qualité. Parallèlement, la culture demeure un canal de promotion puissant, aidant les biens et produits agricoles à être associés à des marques et à l'identité locale, augmentant ainsi leur valeur marchande.

Photo : VNA/CVN

Ngô Ngoc Chuân, jeune membre du Parti et directeur adjoint du journal et de la radio-télévision de la province d'An Giang, a salué les projets de documents du XIVe Congrès, qu'il perçoit comme l'expression d'une aspiration forte, élevée et scientifiquement fondée à propulser le pays dans une nouvelle ère. Il a souligné l'objectif ambitieux de dépasser le piège du revenu intermédiaire et de devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

Il a recommandé au Parti et à l'État de se concentrer sur les percées institutionnelles et la libération des ressources. Il a insisté sur la priorité à accorder à la construction d'institutions de développement adaptées aux nouveaux domaines tels que l'économie numérique, la transition verte et l'innovation. En outre, il a appelé à l'amélioration de la qualité des cadres au service de l'intérêt commun.

VNA/CVN