XIVe Congrès national du Parti

La population de Phu Tho s’engage aux côtés du Parti pour bâtir l’avenir

La vaste consultation populaire relative aux projets de documents du XIV e Congrès national du Parti constitue une étape fondatrice pour l'essor de la démocratie et la mobilisation de l'intelligence collective.

Ce processus est essentiel pour définir les orientations de développement du pays. Conduit de manière ouverte, transparente et inclusive, il vise à garantir que les documents du Congrès reflètent fidèlement la volonté et les aspirations du peuple, consolidant ainsi la confiance sociale et le consensus national.

Dans la province de Phu Tho, emblématique du Nord, les citoyens ont déjà exprimé leur confiance unanime et leur ferme détermination à édifier l'avenir de la nation aux côtés du Parti.

Selon Nguyên Viêt Phuong, président du Comité populaire de la commune de Thung Nai, l’évaluation de la mise en œuvre de la résolution du Congrès et de la situation nationale après 40 ans de Dôi Môi (Renouveau) montre que, durant le dernier mandat, sous la direction éclairée du Parti, le pays a obtenu de grandes réalisations historiques dans tous les domaines : l’économie a connu une croissance stable, le niveau de vie de la population n’a cessé de s’améliorer, la défense et la sécurité ont été solidement maintenues, et le travail de construction du Parti ainsi que du système politique a connu de nombreuses innovations, renforçant son efficacité et son rendement.

Malgré ces résultats remarquables, des limites, faiblesses et lacunes subsistent. Une évaluation approfondie des causes subjectives de ces restrictions est donc impérative, afin d'en tirer les enseignements pertinents pour le prochain mandat.

Sur ce point, Nguyên Viê Phuong a notamment insisté sur la nécessité de clarifier les orientations de développement pour les régions montagneuses et le moyen-pays du Nord. Il a suggéré l'élaboration de politiques spécifiques de soutien, couvrant notamment le développement agricole durable, letourisme communautaire et la reconversion des moyens de subsistance pour les populations des zones lacustres et de haute altitude.

Il a également appelé à intensifier les investissements dans les infrastructures de transport, à accélérer la transformation numérique au niveau local et à renforcer la formation de ressources humaines de haute qualité afin de répondre aux exigences du développement dans la nouvelle ère.

Il a particulièrement insisté sur la nécessité de valoriser le rôle de la culture et de l’être humain, les considérant comme le socle spirituel solide du développement, en mettant l’accent sur la construction d’un système de valeurs nationales et familiales destiné à nourrir l’aspiration à contribuer et la fierté nationale.

Concernant l’évolution de la pensée théorique du Parti au cours des 40 ans de Dôi Moi, Nguyên Xuan Tu, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Van Son, a estimé que le rapport résume avec justesse le processus de développement de la pensée théorique sur la voie vers le socialisme, l’économie de marché à orientation socialiste et la construction d’un État de droit socialiste.

Cependant, il a suggéré que le rapport souligne davantage la continuité et la créativité dans l’application du marxisme-léninisme et de la pensée de Ho Chi Minh à la réalité vietnamienne. Il a également préconisé de développer de nouvelles approches théoriques pour répondre aux exigences de la nouvelle période de développement, notamment sur la transformation numérique, l’économie verte, l’économie circulaire, la construction d’une société numérique et la formation du citoyen numérique, afin de répondre aux exigences de la nouvelle période de développement. Les missions et solutions de développement devraient, selon lui, davantage insister sur le renforcement des organisations du Parti à la base, la promotion du rôle des dirigeants et le renouvellement des méthodes de direction du Parti dans le contexte de la transformation numérique et d’une intégration internationale approfondie.

De son côté, Hoàng Van Minh, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Ky Son, a partagé ses réflexions sur le bilan de 15 années d’application des statuts du Parti (2011-2025) et sur leurs éventuelles révisions.

Selon lui, le projet de rapport met en évidence les principes fondamentaux du Parti, son essence de classe et sa mission historique, tout en soulignant le rôle central du travail idéologique dans la consolidation et le redressement du Parti. Il a plaidé pour une application créative et adaptée du marxisme-léninisme et de la pensée de Ho Chi Minh, en adéquation avec la réalité vietnamienne actuelle.

Il a par ailleurs proposé de moderniser l’enseignement de la théorie politique, en l’ancrant davantage dans la pratique sociale et en renforçant son attractivité. Il a recommandé que la révision des statuts du Parti favorise une plus grande autonomie des organisations de base et mette en place des mécanismes efficaces de contre-argumentation interne, contribuant ainsi à améliorer la qualité du travail de construction et de rectification du Parti dans le contexte actuel.

VNA/CVN