Des intellectuels donnent leur avis sur le développement de la culture

Photo : VNA/CVN
|Photo : VNA/CVN
Le Professeur associé et Docteur Lê Quy Duc, ancien directeur adjoint de l’Institut de la culture et du développement (relevant de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh), a souligné l’importance cruciale de la culture dans le développement durable du pays.
Il a estimé que la culture ne se limite pas à un simple aspect de la société, mais qu’elle en constitue la base spirituelle, un indicateur du développement humain et communautaire. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la culture vietnamienne, de la préserver et de la développer.
Partageant le même point de vue, Ly Thi Thu, habitante à Hanoï, a rappelé que la culture et l’homme sont la base spirituelle de la société, la force intrinsèque du pays. Elle a souligné que le développement de la culture ne se limite pas à la préservation du patrimoine ou à la mise en valeur des traditions, mais qu’il s’agit avant tout de cultiver les qualités, l’éthique et le mode de vie du peuple vietnamien moderne.
VNA/CVN