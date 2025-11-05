XIVe Congrès national du Parti

Des intellectuels donnent leur avis sur le développement de la culture

Dans la perspective du XIV e Congrès national du Parti, de nombreux responsables, experts et intellectuels à travers le pays ont exprimé leur confiance, leurs attentes et partagé leurs idées afin de contribuer à la finalisation des projets de documents soumis au Congrès. Chaque avis, bien que provenant d’un point de vue différent, reflète un désir commun : celui d’un Vietnam prospère, puissant et durable.

>> Un appel à l'intelligence collective pour bâtir l'avenir

>> L’intelligentsia vietnamienne en Russie salue la vision stratégique du Parti

>> Le projet de documents du XIVe Congrès national du Parti marquent une percée

Photo : VNA/CVN

Le Professeur associé et Docteur Lê Quy Duc, ancien directeur adjoint de l’Institut de la culture et du développement (relevant de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh), a souligné l’importance cruciale de la culture dans le développement durable du pays.

Il a estimé que la culture ne se limite pas à un simple aspect de la société, mais qu’elle en constitue la base spirituelle, un indicateur du développement humain et communautaire. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la culture vietnamienne, de la préserver et de la développer.

Partageant le même point de vue, Ly Thi Thu, habitante à Hanoï, a rappelé que la culture et l’homme sont la base spirituelle de la société, la force intrinsèque du pays. Elle a souligné que le développement de la culture ne se limite pas à la préservation du patrimoine ou à la mise en valeur des traditions, mais qu’il s’agit avant tout de cultiver les qualités, l’éthique et le mode de vie du peuple vietnamien moderne.

VNA/CVN