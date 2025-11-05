icon search
XIVe Congrès national du Parti   
Des intellectuels donnent leur avis sur le développement de la culture

Dans la perspective du XIVe Congrès national du Parti, de nombreux responsables, experts et intellectuels à travers le pays ont exprimé leur confiance, leurs attentes et partagé leurs idées afin de contribuer à la finalisation des projets de documents soumis au Congrès. Chaque avis, bien que provenant d’un point de vue différent, reflète un désir commun : celui d’un Vietnam prospère, puissant et durable.

>> Un appel à l'intelligence collective pour bâtir l'avenir

>> L’intelligentsia vietnamienne en Russie salue la vision stratégique du Parti

>> Le projet de documents du XIVe Congrès national du Parti marquent une percée

Le Professeur associé et Docteur Lê Quy Duc, ancien directeur adjoint de l’Institut de la culture et du développement (relevant de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh).
Photo : VNA/CVN

Le Professeur associé et Docteur Lê Quy Duc, ancien directeur adjoint de l’Institut de la culture et du développement (relevant de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh), a souligné l’importance cruciale de la culture dans le développement durable du pays.

Il a estimé que la culture ne se limite pas à un simple aspect de la société, mais qu’elle en constitue la base spirituelle, un indicateur du développement humain et communautaire. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la culture vietnamienne, de la préserver et de la développer.

Partageant le même point de vue, Ly Thi Thu, habitante à Hanoï, a rappelé que la culture et l’homme sont la base spirituelle de la société, la force intrinsèque du pays. Elle a souligné que le développement de la culture ne se limite pas à la préservation du patrimoine ou à la mise en valeur des traditions, mais qu’il s’agit avant tout de cultiver les qualités, l’éthique et le mode de vie du peuple vietnamien moderne. 

