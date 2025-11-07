Protection sociale, capital humain et secteur privé : avis du public sur les documents du Parti

Les projets de documents pour le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam ont suscité de nombreuses réactions, des responsables, des membres du Parti et des citoyens ayant soumis leurs observations.

De nombreuses opinions ont souligné l’urgence de politiques de protection sociale coordonnées, d’une main-d’œuvre qualifiée et d’un renforcement du secteur privé, autant d’éléments essentiels à une croissance économique durable.

Priorité à la protection sociale et au capital humain

Les projets de documents comprennent un rapport politique du Comité central du Parti du 13e mandat, un bilan de certaines questions théoriques et pratiques de l’œuvre de rénovation à orientation socialiste au cours de 40 dernières années au Vietnam, et une évaluation de 15 ans de mise en œuvre des statuts du Parti (2011-2025) avec des propositions d’amendements.

Plusieurs contributions ont plaidé pour un soutien politique accru aux groupes et travailleurs défavorisés, affirmant que la stabilité sociale est le fondement d’une croissance durable.

Doàn Ngoc Suong, membre du Parti à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré espérer que les résolutions futures apporteront une aide plus conséquente aux personnes handicapées et aux personnes âgées.

Phan Thi Bach Tuyêt, vice-secrétaire de la cellule du Parti du quartier de Vung Tàu à Hô Chi Minh-Ville, a insisté sur la nécessité d’un accès équitable à l’éducation dans les régions reculées grâce à des politiques d’affectation scolaire adaptées et à une aide financière pour la scolarité. Elle a également appelé à un meilleur soutien aux moyens de subsistance des enseignants.

L’emploi des jeunes et l’entrepreneuriat ont également été au centre des préoccupations.

Dang Hoài Minh Tâm, vice-secrétaire de l’Union de la jeunesse du quartier de Tam Long à Hô Chi Minh-Ville, a exprimé l’espoir que les décideurs politiques renforceraient leur soutien à la création d’emplois et aux jeunes entreprises, leur permettant ainsi de contribuer efficacement au progrès national.

Concernant le développement de la main-d’œuvre, Hoàng Phuc Long, président du syndicat de la coentreprise Vietsovpetro, a déclaré que la classe ouvrière vietnamienne devait évoluer au rythme de l’économie numérique, de la transition écologique et des industries du savoir.

Il a suggéré que la formation soit axée sur les compétences techniques, la rigueur au travail et l’adaptabilité dans un contexte de transformation numérique et d’intégration mondiale.

Soutien au secteur privé

Outre le capital humain, les représentants du monde des affaires ont souligné l’importance de soutenir le secteur privé, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent plus de 98% des entreprises du pays.

Hoàng Phuc Long a exprimé son soutien à l’initiative du projet de loi visant à améliorer la réglementation et le climat des investissements, tout en ajoutant que les réformes devaient être orientées vers une croissance rapide et durable.

L’architecte Nguyên Duc Lâp, directeur du Centre de planification de la construction de Bà Ria-Vung Tàu, a déclaré qu’assurer la cohérence des réglementations en matière de planification, de foncier et de construction entre les différentes agences est essentiel pour lever les obstacles et accélérer les projets.

