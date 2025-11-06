La Déclaration conjointe Vietnam - États-Unis marque un "tournant stratégique"

Le Vietnam et les États-Unis ont récemment publié une Déclaration conjointe sur un Accord-cadre relatif à un commerce réciproque, équitable et équilibré, à l’occasion de la participation du président Donald Trump et du Premier ministre Pham Minh Chinh au Sommet de l’ASEAN qui s’est tenu du 26 au 28 octobre à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Photo : VNA/CVN

L’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a interviewé le Dr Bùi Quy Thuân, directeur du Département de recherche de l’Association vietnamienne de financement des parcs industriels (VIPFA), sur l’importance et l’impact de cette déclaration conjointe sur les relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que sur son rôle dans le renforcement de la position du Vietnam et la confirmation de son rôle de partenaire de confiance au sein de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Quelle est l’importance de la Déclaration conjointe sur un Accord-cadre Vietnam - États-Unis relatif à un commerce réciproque, équitable et équilibré pour le renforcement des relations économiques bilatérales ?

La Déclaration conjointe sur un Accord-cadre Vietnam-États-Unis relatif à un commerce réciproque, équitable et équilibré constitue un tournant stratégique. Elle marque une réussite pour le Vietnam dans le processus de négociation de tarifs douaniers réciproques avec les États-Unis, et témoigne de la constance de son approche diplomatique dans le contexte géopolitique complexe actuel.

Cette déclaration établit un cadre juridique important qui garantit l’équité du partenariat économique entre le Vietnam et les États-Unis, ouvrant la voie à une coopération à long terme et mutuellement avantageuse, conformément au partenariat stratégique global entre les deux nations. Elle instaure ainsi stabilité, confiance et prévisibilité pour les entreprises et les investisseurs des deux pays dans leurs activités commerciales et d’investissement.

La déclaration souligne également que, au-delà des simples échanges commerciaux, les deux pays peuvent coopérer pour résoudre des problèmes fondamentaux tels que la transparence des marchés, la protection de la propriété intellectuelle et la promotion du développement durable. Elle jette les bases d’une coopération élargie à de nouveaux domaines d’intérêt commun, comme les hautes technologies, l’énergie et l’économie numérique.

La Déclaration conjointe sur un Accord-cadre Vietnam - États-Unis relatif à un commerce réciproque, équitable et équilibré contribuera à hisser les relations économiques et commerciales à un niveau stratégique et à instaurer la confiance nécessaire à la conclusion future d’un accord commercial global entre le Vietnam et les États-Unis.

Conformément à cette déclaration, les États-Unis maintiendront le taux tarifaire réciproque de 20% pour les marchandises originaires du Vietnam, comme le prévoit le décret présidentiel n°14257 du 2 avril dernier et ses amendements ultérieurs.

Parallèlement, les États-Unis identifieront les produits figurant à l’annexe III du décret présidentiel 14356 du 5 septembre dernier, intitulé "Ajustements tarifaires potentiels pour les partenaires alignés", afin de leur accorder un taux de droit de douane réciproque de 0%. Quelle est l’importance de cette décision pour le Vietnam ?

La décision américaine d’accorder un taux de droit de douane réciproque de 0% aux produits figurant à l’annexe III du décret présidentiel 14356 du 5 septembre, intitulé "Ajustements tarifaires potentiels pour les partenaires alignés", est très importante pour le Vietnam. Cela signifie que les principaux produits d’exportation vietnamiens bénéficieront d’un taux de droit de douane nul, ce qui représente un avantage considérable.

Ceci démontre que les États-Unis considèrent le Vietnam comme un partenaire aligné dans leurs relations économiques, conformément au partenariat stratégique global qui unit les deux pays. Juridiquement, la reconnaissance du Vietnam comme partenaire aligné n’est pas une simple faveur, mais une reconnaissance officielle par les États-Unis du statut de partenaire commercial "aligné" du Vietnam.

Sur le plan économique, cette déclaration renforcera la position du Vietnam dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. Grâce à un droit de douane nul, les produits vietnamiens gagneront en compétitivité sur le marché américain, tandis que le pays deviendra une destination d’investissement plus attractive et stable pour les investisseurs souhaitant diversifier leurs chaînes d’approvisionnement. Ces derniers auront davantage confiance pour implanter des unités de production au Vietnam, ce qui devrait entraîner une vague d’investissements directs étrangers (IDE) de qualité en provenance des États-Unis et d’Europe dans un avenir proche.

Pouvez-vous expliquer l’importance de cette déclaration conjointe pour aider le Vietnam à renforcer sa position dans les négociations commerciales et à affirmer progressivement son rôle de partenaire fiable et responsable au sein de la chaîne d’approvisionnement mondiale ?

La Déclaration conjointe sur un Accord-cadre Vietnam-États-Unis relatif à un commerce réciproque, équitable et équilibré constitue une étape cruciale dans les négociations commerciales avec les États-Unis. Elle témoigne du passage du Vietnam à un niveau supérieur en matière de diplomatie économique. Parallèlement, elle renforce sa position de négociation et stimule la confiance dans la poursuite des négociations détaillées.

De plus, cette déclaration permet au Vietnam de façonner proactivement un nouveau cadre de relations économiques avec les États-Unis, notamment dans le cadre des échanges commerciaux bilatéraux, en accord avec sa nouvelle orientation stratégique et ses politiques économiques, alors que le pays entre dans une nouvelle ère de développement.

Par cette déclaration, le Vietnam réaffirme son rôle de partenaire fiable et responsable des États-Unis, en respectant les normes internationales telles que la transparence et les réformes institutionnelles nécessaires au respect des règles du commerce international. Cette démarche renforcera la position du Vietnam, améliorera sa compétitivité et confortera son image de partenaire actif, fiable et responsable dans le nouvel ordre économique mondial.

VNA/CVN