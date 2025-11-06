Les vétérans s’expriment sur les projets de documents du XIVe Congrès du Parti

Le Comité central de l’Association des vétérans vietnamiens a tenu jeudi 6 novembre une conférence afin de recueillir des avis sur les projets de documents qui seront présentés au XIV e Congrès national du Parti en 2026.

Lors de cet événement, le général de corps d’armée Bê Xuân Truong, vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et président de l’association, a déclaré que ces documents proposent de nombreux changements et témoignent d’une volonté de regarder la vérité en face et d’évaluer objectivement la situation.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que ces projets de documents ne se contentent pas de résumer la trajectoire de développement des cinq dernières années et de définir les objectifs et les tâches pour les cinq prochaines années, mais façonnent également la réflexion stratégique, la vision et l’orientation du développement du pays jusqu’au milieu du XXIe siècle.

Sur cette base, ces documents établissent un système de principes directeurs, d’objectifs de développement national, d’orientations, de tâches clés et de solutions novatrices pour un développement national rapide et durable, témoignant des aspirations fermes de toute la nation en cette nouvelle ère, a-t-il indiqué.

Il a souligné l’importance pour les cadres, les membres du Parti et les citoyens d’étudier et de bien comprendre l’esprit de ces documents, ce qui contribue au processus de débat et d’amélioration, tout en diffusant l’esprit d’innovation, l’aspiration au développement et la détermination à bâtir un pays riche, prospère, civilisé et heureux, progressant résolument vers le socialisme.

Par ailleurs, Hô Ba Vinh, vice-président du Comité des affaires des vétérans de l’Association, a fait savoir que la plupart des avis étaient en accord avec le contenu des projets de documents.

L’élaboration d’un rapport politique enrichi d’informations supplémentaires témoigne de l’approche novatrice adoptée pour l’élaboration des documents destinés au Congrès national du Parti, a-t-il indiqué.

Le contenu de chaque section des documents est présenté avec soin, dans une mise en page appropriée et concise, garantissant à la fois la généralité et la spécificité, reflétant de manière exhaustive les réalisations et les résultats obtenus, et soulignant avec franchise les lacunes, les limites et les faiblesses dans les domaines et le contenu du travail, a-t-il noté.

Les projets de documents établissent également une nouvelle orientation de développement articulée autour de quatre piliers fondamentaux pour la construction et le développement du pays.

Cependant, afin de réaliser des progrès significatifs à l’avenir, Hô Ba Vinh a recommandé de poursuivre l’amélioration des institutions, de promouvoir l’innovation, de développer activement le capital humain vietnamien et de cultiver l’esprit d’autodétermination nationale.

En outre, la mise en œuvre de la Résolution doit être substantielle, synchrone, assortie d’un mécanisme de contrôle et d’une évaluation réaliste, efficace et spécifique, afin de renforcer la confiance, la volonté et l’aspiration au sein du Parti, du peuple et de l’armée pour aller de l’avant avec détermination et bâtir un Vietnam toujours plus puissant, prospère et heureux, a-t-il estimé.

Pour sa part, Dam Huy Dac, président de la section provinciale de Quang Ninh de l’Association des vétérans vietnamiennes, a estimé que les projets de documents du 14e Congrès national du Parti reflétaient clairement la vision stratégique, l’aspiration au progrès et l’esprit d’indépendance et d’autodétermination du peuple.

Ces projets, rigoureusement structurés, élèvent la réflexion sur le développement à un niveau supérieur, notamment dans la définition des objectifs pour 2030 et de la vision à l’horizon 2045.

Afin d’affiner davantage cette orientation, le responsable a suggéré de compléter et de clarifier certains aspects, tels que la capacité d’anticiper et de s’adapter à l’incertitude mondiale, et la position de «prendre le peuple pour racine», considérant la force du peuple comme une ressource endogène.

Avec un grand sens des responsabilités, les participants ont étudié attentivement le contenu des projets et ont formulé des avis clairs et pertinents, qui seront compilés et présentés au Comité du Parti du Front de la Patrie, contribuant ainsi à enrichir le fondement théorique et pratique des documents qui seront présentés au XIVe Congrès national du Parti.

