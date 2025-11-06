Fitch Solutions

La vigueur du marché de consommation devrait surmonter les difficultés mondiales

La consommation des ménages vietnamiens devrait rester soutenue en 2026, portée par la hausse des revenus des ménages, un tourisme dynamique et une inflation stable, malgré les difficultés liées au commerce mondial qui menacent de ralentir la croissance économique globale, selon un nouveau rapport de BMI, une société de Fitch Solutions.

Dans ses Perspectives de consommation au Vietnam pour 2026, BMI prévoit une croissance réelle des dépenses des ménages de 7,2% sur un an, pour atteindre 3,95 quadrillions de dôngs (152 milliards de dollars) aux prix constants de 2010. Ce chiffre marque une forte reprise par rapport au niveau pré-pandémique de 2,77 quadrillions de dôngs en 2019 et s'inscrit dans la projection de croissance du PIB vietnamien de 7,2% pour l'année prochaine.

"Si les difficultés liées au commerce mondial font peser des risques sur la croissance économique, un marché du tourisme florissant contribuera à protéger les consommateurs des défis posés par les exportations", a déclaré BMI, soulignant que : "Le pouvoir d'achat des consommateurs augmentera, soutenu par une inflation stable et un marché du travail toujours tendu, favorisant ainsi la croissance des salaires réels".

Le rapport prévoit une inflation moyenne de 3,5% en 2026, inchangée par rapport à 2025, restant ainsi dans la fourchette cible de 3 à 5% fixée par le gouvernement. Parallèlement, le taux de chômage devrait se maintenir à 2,1%, l'un des plus bas depuis près de six ans.

"Un marché du travail plus tendu améliorera les perspectives salariales des travailleurs et soutiendra la consommation", a ajouté BMI.

L'activité du commerce de détail a continué de se renforcer tout au long de l'année 2025. En septembre, les ventes au détail nominales étaient supérieures de près de 60 % aux niveaux pré-pandémiques, tandis que les ventes au détail réelles étaient supérieures de 30 % à celles de 2019, selon les données citées par l'Office national des statistiques, rattaché au ministère des Finances.

Le rythme de croissance est resté stable, les ventes nominales progressant de 10,4% sur un an et les ventes réelles de 6,9% en moyenne mobile sur six mois.

Cependant, BMI a averti que l'inflation importée restera une préoccupation majeure pour le Vietnam en 2026, en raison de l'affaiblissement du dong. L'agence prévoit une dépréciation de la monnaie vietnamienne d'environ 5,5% l'année prochaine, passant d'une moyenne de 25.300 dống pour un dollar américain en 2025 à environ 26.700 dôngs.

BMI a ajouté que la faiblesse de la monnaie pourrait renchérir le coût des biens importés et des intrants de production, exerçant ainsi une pression à la hausse sur les prix intérieurs et érodant légèrement le pouvoir d'achat des ménages.

"La dépréciation de la monnaie crée également des risques d'inflation à la hausse, ce qui pourrait inciter la Banque d'État du Vietnam à freiner sa politique de soutien au crédit", indique le rapport.

Les ménages vietnamiens bénéficient toujours de faibles coûts d'emprunt et d'un accès au crédit en expansion. Le crédit à la consommation a décuplé au cours de la dernière décennie, atteignant environ 150 milliards de dollars américains fin 2022, soit 40% du PIB, selon les données de BMI.

Malgré les incertitudes mondiales – allant de l'escalade des barrières commerciales et des tensions géopolitiques aux pressions inflationnistes importées – BMI estime que la demande intérieure vietnamienne restera robuste.

"L'amélioration des perspectives signifie que les consommateurs augmenteront leurs dépenses, consacrant une part plus importante de leurs revenus aux achats non essentiels", conclut l'organisme.

VNA/CVN