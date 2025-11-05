Depuis le Japon, des contributions aux projets de documents du XIVe Congrès national du Parti

Le Docteur Nguyên Hông Son, président de l’Union des associations des Vietnamiens au Japon, a formulé des propositions substantielles concernant les projets de documents du XIV e Congrès national du Parti, soulignant le rôle crucial de la diaspora vietnamienne dans le développement, l’intégration et la modernisation du pays.

Photo : Pham Tuân/VNA/CVN

Le Docteur Nguyên Hông Son, président de l’Union des associations des Vietnamiens au Japon, a estimé que l’esprit de "convergence d’efforts et d’union" ainsi que celui d’"autonomie, de résilience et de confiance en soi" mis en avant dans les projets de documents, sont particulièrement pertinents. Selon lui, la communauté vietnamienne au Japon peut contribuer activement au développement national en renforçant la solidarité, en diffusant la culture vietnamienne et en promouvant une image dynamique du Vietnam à l’étranger.

La protection de l’environnement, placée aux côtés du développement socio-économique, constitue selon lui une orientation juste et opportune. Le Docteur Nguyên Hông Son a souligné l’expérience pratique acquise par la diaspora vietnamienne au Japon en matière de modes de vie écologiques, de tri des déchets et d’économie d’énergie - des modèles qui pourraient être transférés au Vietnam à travers des échanges et des coopérations. Il a proposé d’intégrer la dimension environnementale dans les activités communautaires et d’encourager la diaspora à promouvoir l’introduction de technologies vertes japonaises.

Concernant le développement de l’économie privée, perçue comme un moteur important, il a relayé le souhait de la diaspora de voir instaurer un climat d’investissement plus transparent, plus stable et plus favorable au Vietnam. Il a plaidé pour la simplification des procédures administratives, le renforcement de la protection juridique et la mise en place d’incitations spécifiques pour les entreprises de la diaspora.

En matière d’affaires étrangères et d’intégration internationale, cet expert a salué la reconnaissance de cette mission au même niveau que la défense et la sécurité. Dans le cadre du partenariat stratégique intégral Vietnam - Japon, la diaspora peut jouer un rôle actif dans la diplomatie populaire à travers des échanges culturels et la promotion de l’image du Vietnam.

Enfin, concernant le développement d’un système éducatif moderne, il a souligné que les plus de 600.000 Vietnamiens au Japon constituent une ressource précieuse pour la formation de ressources humaines de haute qualité au Vietnam. Leur accès au système éducatif japonais favorise la formation, le transfert de connaissances et la coopération dans le domaine de l’éducation.

