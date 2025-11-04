Projets de documents du XIVe Congrès national du Parti

L’électorat de Son La propose des mesures pour le développement durable et la lutte anti-pauvreté

Les électeurs de la province montagneuse de Son La (Nord) qui se sont exprimés sur les projets de documents du XIV e Congrès national du Parti, ont proposé des mesures visant à promouvoir le développement durable, à soutenir la transformation des moyens de subsistance et à prévenir la rechute dans la pauvreté.

Les projets de documents comprennent un rapport politique du Comité central du Parti du XIIIe mandat, un bilan de certaines questions théoriques et pratiques de l’œuvre de rénovation à orientation socialiste au cours de 40 dernières années au Vietnam, et une évaluation de 15 ans de mise en œuvre des statuts du Parti (2011-2025) avec des propositions d’amendements.

Hà Trung Thang, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Muong Bam, a déclaré que les projets de documents préparés par le Comité central du Parti avaient été élaborés avec un grand soin et une grande rigueur, reflétant l’intelligence et le dévouement de l’ensemble du Parti et du peuple.

Les projets de documents témoignent clairement de l’esprit de rénovation du Parti, ainsi que de sa vision stratégique à long terme pour le développement du pays durant la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045. Ils identifient également des avancées stratégiques majeures, axées sur un développement rapide et durable fondé sur la science, la technologie, l’innovation, la transformation numérique, l’économie verte et circulaire, et réaffirment que l’être humain est au centre, le sujet, la finalité et le moteur du développement, a-t-il estimé.

La vision à l’horizon 2045 se traduit clairement par l’objectif de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé, a ajouté le responsable.

Concernant l’évaluation de la période 2021-2025, Hà Trung Thang a suggéré la nécessité de clarifier davantage les lacunes existantes, notamment la lenteur du décaissement des fonds pour la mise en œuvre des programmes cibles nationaux et les progrès inégaux de la transformation numérique.

Il a également souligné que les problèmes liés à la sécurité sanitaire des aliments et à la qualité des marchandises, tels que la présence de produits contrefaits et non conformes sur le marché, n’ont pas encore été entièrement résolus.

Tout en saluant les projets de documents, Lo Van Thoa, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de la commune de Binh Thuân, a recommandé que plusieurs points clés soient clarifiés.

En particulier, concernant l’évaluation de la mise en œuvre de la résolution du XIIIe Congrès national du Parti, il a souligné la nécessité de mieux cerner les causes subjectives des limites actuelles, telles que la lenteur des réformes administratives, la faible efficacité des investissements publics et un environnement des investissements encore insuffisamment ouvert et transparent.

S’agissant de la structure et du contenu des 13 orientations de développement pour la période 2026-2030 et de l’orientation relative au développement culturel et humain, il a recommandé que les projets de documents précisent davantage les mécanismes permettant d’intégrer pleinement les valeurs culturelles dans tous les aspects de la vie sociale.

Lo Van Thoa a également proposé d’ajouter des éléments sur le développement de la culture numérique et la création d’un environnement culturel sain dans le cyberespace.

Concernant le bilan de certaines questions théoriques et pratiques de l’œuvre de rénovation à orientation socialiste au cours de 40 dernières années au Vietnam, il a recommandé que le rapport définisse des orientations pour la recherche et le développement de nouveaux cadres théoriques adaptés au contexte actuel, tels que des théories sur la transformation numérique et la gouvernance étatique moderne.

Par ailleurs, il a souligné l’importance de remédier à la lenteur des décaissements des investissements publics, à la faible productivité du travail, à l’inégalité de la transformation numérique et aux lacunes de la gestion des marchés.

En outre, concernant le développement urbain et l’édification de la nouvelle ruralité, il a suggéré d’ajouter des contenus sur la transformation des moyens de subsistance et la prévention de la rechute dans la pauvreté, le développement rural et l’adaptation au changement climatique.

