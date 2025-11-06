Projets de documents du XIVe Congrès du Parti

Idées pour une gestion foncière transparente et une agriculture verte

Les projets de documents soumis au XIV e Congrès national du Parti font actuellement l’objet d’une large consultation nationale. Ils reflètent la vision stratégique du Parti pour un développement rapide et durable dans la nouvelle période.

>> Le secrétaire général présente des orientations pour le XIVᵉ Congrès du Parti

>> Le projet de documents du XIVe Congrès national du Parti marquent une percée

>> Ninh Binh : des contributions constructives pour le XIVᵉ Congrès national du Parti

Parmi les points principaux figurent la gestion foncière, le développement d’une agriculture verte, biologique et intelligente, ainsi que la promotion de la transformation numérique.

Du Thi Thu, membre du Comité du Parti et vice-présidente permanente du Comité du Front de la Patrie du Vietnam du quartier de Vinh Tuy (Hanoï), a souligné que les projets de documents réaffirment le rôle essentiel des terres comme ressource nationale devant être gérée efficacement, équitablement et de manière transparente. Elle a proposé de renforcer la numérisation des données foncières, de créer une base de données nationale unifiée et de rendre publiques les informations sur la planification et la valeur des terrains.

Concernant l’agriculture, Nguyen Van Hanh, directeur de la coopérative de légumes sûrs Dong Anh (Hanoï), a indiqué que les projets de documents mettent l’accent sur la transition d’une « production agricole » vers une « économie agricole verte, circulaire et intelligente ». Il a suggéré la mise en place de politiques de crédit préférentiel, de fonds d’investissement pour l’agriculture verte et de bases de données numériques sur les zones de culture.

Pour Pham Minh Nam, directeur de la société d’import-export de produits agricoles Nam Binh, la transformation numérique constitue un levier clé du développement. Il a insisté sur l’importance des infrastructures de données, de la formation du personnel et de la sécurité de l’information afin d’assurer la transparence et l’efficacité de la gestion.

VNA/CVN