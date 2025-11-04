Bourse de l’or : grandes attentes, démarche prudente

Face à la complexité du marché et à la forte disparité entre les prix de l’or sur le marché national et international, la création d’une bourse de l’or nationale est de plus en plus évoquée. Cette initiative est jugée essentielle pour rétablir l’ordre, contrôler l’offre et la demande, et instaurer un canal transparent. Cependant, les autorités appellent à la prudence et à une feuille de route claire afin de garantir la stabilité du système financier.

Photo : VNA/CVN

Récemment, les prix de l’or au Vietnam ont connu de fortes fluctuations, avec un écart significatif par rapport aux prix mondiaux. Face à cette situation, plusieurs experts et institutions financières ont proposé la création d’une bourse de l’or nationale, considérée comme une étape essentielle pour stabiliser le marché, accroître la transparence des flux d’or et mobiliser les importantes réserves détenues par la population.

Le directeur général adjoint de la Banque ACB, Nguyên Duc Thai Han, souligne que, dans le contexte actuel, la création d’une bourse de l’or est indispensable. L’objectif est de rendre plus transparentes les transactions d’or importé, afin qu’elles soient traçables et utilisées à des fins de production.

Il préconise une mise en œuvre en trois phases, en commençant par l’échange d’or physique brut (lingots aux standards internationaux), avant d’introduire progressivement des produits plus complexes tels que l’or électronique ou les fonds négociés en bourse (ETF).

Nguyên Thi Thu Hiên, directrice générale de Techcombank Securities (TCBS), estime que la création de cette bourse de l’or constituera une politique stratégique visant à rendre les ressources aurifères plus transparentes, à réduire les écarts de prix et à améliorer l’accès à l’information. Elle propose d’intégrer la blockchain dès le départ pour garantir la transparence et la sécurité des transactions, assurant ainsi une surveillance efficace de la taille et de l’évolution du marché.

La durabilité de cette bourse dépendra d’une mise en œuvre progressive et d’un cadre juridique solide. Dào Xuân Tuân, chef du Département de la gestion des devises de la Banque d’État, confirme que la première phase consistera à créer un canal de distribution transparent pour l’or brut importé, conformément au décret N°232/2025/ND-CP. Le développement de produits financiers dérivés ne viendra qu’ultérieurement.

Des défis subsistent : l’offre nationale reste limitée (la Banque d’État n’a pas autorisé d’importations d’or pendant la période 2014-2024) et les infrastructures demeurent insuffisantes (systèmes de stockage et centres d’expertise spécialisé de l’or). L’expérience passée montre également que le développement non contrôlé de plateformes d’or peut entraîner des risques majeurs pour le système financier.

Le gouvernement s’est engagé à finaliser, d’ici 2026, le cadre juridique régissant les marchés financiers, de l’or et de l’immobilier. L’étude actuellement menée par la Banque d’État sur un projet de décret pilote de marché de l’or témoigne de la volonté d’innover tout en assurant la sécurité du système financier national.

VNA/CVN