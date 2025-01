Pour une agriculture résiliente

Précédemment, la Une du N°3 nous rappelait combien la place de la Francophonie institutionnelle était importante au Vietnam et qu’elle était omniprésente pour aider à assurer une agriculture durable, une solide sécurité alimentaire et une lutte efficace contre les dérèglements climatiques.

>> Les voix de la coopération francophone au Vietnam

>> Renforcer la compétitivité des fruits tropicaux vietnamiens

>> Développer la coopération agricole Vietnam - Afrique



Trois problématiques du Forum parlementaire sur la coopération francophone, dans le cadre de la Réunion du Bureau de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), organisée par le Vietnam du 21 au 24 janvier 2025 à Cân Tho, belle capitale du delta du Mékong. Cela permettait de mettre en lumière cette Assemblée parlementaire et d’en savoir un peu plus sur elle…

C’est sous l’impulsion du président sénégalais Léopold Sédar Senghor que l’Association internationale des parlementaires de langue française (AIPLF) a été créée en 1967 à Luxembourg.

À l’origine simple association de parlementaires francophones, elle s’est transformée en Assemblée lors de la XVIIe Assemblée générale de Paris, en juillet 1989, affirmant ainsi sa vocation d’instance interparlementaire francophone.

Quelques semaines auparavant, une loi lui avait reconnu, en France, le statut d’organisation internationale.

L’APF a joué un rôle déterminant dans la mise en place des instances politiques de la Francophonie. Dès sa création, elle appelait de ses vœux la tenue de sommets réunissant les exécutifs des pays francophones, dont le premier s’est déroulé à Paris en 1986. C’est également l’APF qui a préconisé la formation d’une institution intergouvernementale francophone, souhait réalisé par la fondation, à l’occasion de la Conférence de Niamey en 1970, de l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), devenue depuis l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Au Sommet de Maurice en octobre 1993, les chefs d’État et de gouvernement ont considéré que l’AIPLF, seule organisation interparlementaire de la Francophonie, constituait le lien démocratique entre les gouvernements, les institutions et les peuples francophones. C’est un espace politique de débats, de propositions et d’échanges d’informations sur tous les sujets d’intérêt commun à ses membres.

Dès lors, l’AIPLF devient l’assemblée consultative de la Francophonie, statut confirmé par la Charte de la Francophonie adoptée au Sommet de Hanoï en novembre 1997. Afin de se conformer à cette Charte, l’Assemblée a décidé, lors de sa session plénière d’Abidjan, en juillet 1998, d’adopter le nom d’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). Une organisation internationale qui fédère 95 adhérents issus de parlements ou d’organisations interparlementaires répartis sur les cinq continents, présentant la particularité d’avoir le français en partage.

Le Vietnam abritera donc un nouvel événement francophone et pourra compter sur l’appui du plus grand nombre, dont l’OIF. Celle-ci, par le biais de l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), basé à Québec (Canada), agit depuis de nombreuses années pour renforcer les capacités et la résilience climatique de ses États membres sur les cinq continents.

Le Vietnam possède déjà de nombreux atouts et bonnes pratiques à partager avec ses homologues de l’espace francophone. Cette conférence de Cân Tho arrive donc au bon moment et permettra de concrétiser un certain nombre d’initiatives francophones conjointes, contribuant au renforcement de la résilience de l’agriculture et des systèmes alimentaires face au changement climatique. C’est ça la force et la beauté de la Francophonie.

Hervé Fayet/CVN