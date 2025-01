Vietnam - Chine

Une figure de l'amitié sino-vietnamienne espère des relations plus solides

En tant que pays socialistes dirigés par le Parti communiste et partageant de nombreuses similitudes, la Chine et le Vietnam devraient saisir l'opportunité de maintenir la solidarité et de renforcer la coopération afin d'avancer ensemble, a déclaré Lin Liwen, une figure éminente de l'amitié sino-vietnamienne.

Dans une interview récente avec les correspondants de l'Agence Vietnamienne d'Information à Pékin, à l'occasion du 75e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (18 janvier 1950-2025) et de l'"Année des échanges humanistes Vietnam - Chine", Lin Liwen a affirmé que les deux nations devraient travailler en étroite collaboration pour organiser des activités d'échanges culturels et touristiques, et accroître les visites mutuelles des délégations et des associations d'amitié afin d'améliorer la compréhension entre leurs peuples.

Il a également souligné la nécessité d'élargir les liens commerciaux, de se soutenir mutuellement pour accélérer le développement économique dans les zones frontalières, et de favoriser la coopération dans des domaines tels que la santé, l'éducation, le commerce de l'électricité et le développement des infrastructures.

Photo : VNA/CVN

Lin Liwen a évoqué les récentes visites des hauts dirigeants des deux pays, notamment la visite historique du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, en Chine en 2022, la visite du secrétaire général du Parti et président de la Chine Xi Jinping au Vietnam en 2023, et le voyage du secrétaire général du Parti et président d'État du Vietnam, Tô Lâm, en Chine en août 2024. Ces événements illustraient la haute estime que les dirigeants des deux pays portent à leurs relations bilatérales et l'importance des liens de coopération sino-vietnamiens.

Il a également évoqué sa visite au Vietnam en mai 2024, à l'occasion du 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu, et a exprimé son admiration pour le développement rapide et dynamique du Vietnam. L'hospitalité chaleureuse et attentionnée ainsi que la proximité et la gentillesse du peuple vietnamien l'ont fait se sentir chez lui, comme s'il était dans son propre pays, a-t-il conclu.

Lin Liwen est le fils de Lin Juncai, conseiller médical du groupe consultatif militaire chinois. Pendant la période où Lin Juncai a soutenu le Vietnam dans sa résistance contre la France, il a participé à des campagnes majeures, notamment la bataille décisive de la victoire de Diên Biên Phu.

