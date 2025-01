Ouverture d’un nouveau chapitre dans les relations Vietnam - République tchèque

Photo : VNA/CVN

Il s'agira de la première visite du Premier ministre vietnamien en République tchèque après le COVID-19, et également de la première d'un dirigeant étranger de haut rang en République tchèque en 2025, marquant ainsi le début d’une série d’événements en l’honneur du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, a-t-il indiqué.

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Duong Hoài Nam a affirmé que selon les prévisions, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue tchèque annonceraient à cette occasion l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique, ouvrant ainsi un nouveau chapitre, portant l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays à une nouvelle hauteur.

Les deux parties discuteraient de mesures visant à renforcer la coopération dans divers domaines, notamment la politique et la diplomatie, l'économie, le commerce, l'investissement, les sciences, les technologies et l'innovation, l'éducation et la formation, ainsi que la culture, les sports, le tourisme, le travail, le développement durable et la promotion des échanges populaires.

Dans le cadre de la visite, les deux parties devraient signer plusieurs documents favorisant la coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et des sports… Les discussions porteraient aussi sur la possibilité de mettre en place une ligne aérienne directe entre les deux pays et l’ouverture de centres culturels afin de promouvoir le commerce, l’investissement, le tourisme et les échanges entre les deux peuples, a précisé l'ambassadeur.

Un autre point marquant de la visite sera la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh et de son épouse à l'événement "Printemps au pays natal 2025", organisé conjointement par l’ambassade du Vietnam en République tchèque, les Unions des associations vietnamiennes en Europe et en République tchèque, a-t-il ajouté.

Selon le diplomate, ce sera la première fois qu'un haut dirigeant vietnamien participera à l’événement "Printemps au pays natal" destiné à la diaspora en République tchèque. L’événement contribuera à confirmer la politique constante du Parti et de l’État vietnamiens de considérer la communauté vietnamienne d'outre-mer comme une partie inséparable de la nation et un élément clé dans le renforcement de la coopération internationale du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, la communauté vietnamienne en République tchèque compte environ 100.000 personnes. Le gouvernement tchèque la considère comme travailleuse, bien intégrée et apportant des contributions significative au développement socio-économique local. Elle constitue également l'une des plus grandes minorités ethniques en République tchèque.

Ces 75 dernières années, les relations bilatérales ont maintenu une dynamique stable et positive, avec des visites régulières de hauts dirigeants, la coordination active et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux et les organisations internationales, ainsi que des mécanismes de coopération efficaces comme le Comité économique intergouvernemental qui se réunit tous les deux ans. À ce jour, environ 50 accords et traités bilatéraux ont été signés et mis en œuvre.

La République tchèque considère le Vietnam comme un partenaire clé, une porte d’accès à l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) et une priorité dans sa stratégie Asie-Pacifique. Les relations entre les deux pays se concrétisent efficacement dans des domaines tels que la politique, la diplomatie, le commerce, l’investissement, l’énergie et l’innovation…

L’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA) a apporté d’importants avantages économiques, commerciaux et d'investissement aux deux pays. Selon des données tchèques, le commerce bilatéral était estimé à 3,8 milliards d'USD en 2024, soit une augmentation annuelle de 28%.

La République tchèque est également le premier pays de l'UE à avoir ratifié l'Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA). Actuellement, elle compte 41 projets d'investissement direct au Vietnam, représentant un capital total de 92,39 millions d'USD. Il existe encore de nombreuses opportunités pour étendre la coopération dans des secteurs comme la transition verte, la transformation numérique, les énergies renouvelables et l’exploitation minière...

VNA/CVN