Les relations Vietnam - Chine s'intensifient de plus en plus

>> Des Vietnamiens vivant en Chine appellent à des relations plus profondes entre Hanoï et Pékin

>> Présentation d’un documentaire sur l’amitié Vietnam - Chine

>> Une figure de l'amitié sino-vietnamienne espère des relations plus solides

Photo : VNA/CVN

L'année 2025 marque un jalon significatif lorsque le Vietnam et la Chine célèbrent le 75e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Pourriez-vous citer les réalisations remarquables des liens bilatéraux ces 75 dernières années ?

Il y a 75 ans, le 18 janvier 1950, la République populaire de Chine fut le premier pays du monde à établir les relations diplomatiques avec la République démocratique du Vietnam (actuellement la République socialiste du Vietnam), marquant un jalon important dans l’histoire des liens Vietnam - Chine.

Malgré les hauts et les bas au cours de ces 75 dernières années, les deux Partis, les deux pays et les deux peuples se sont tenus côte à côte et se sont mutuellement apporté des soutiens et des aides importants et précieux, contribuant au succès de la cause révolutionnaire pour la libération nationale et au processus d’édification et de développement national de chaque pays. Les relations caractérisées par "la camaraderie et la fraternité" et cultivées par les Présidents Hô Chi Minh et Mao Zedong et de nombreuses générations de dirigeants des deux pays, sont devenues un bien précieux des deux nations. Notamment, après la normalisation des relations en 1991, les liens entre les deux Partis et les deux pays n’ont pas cessé de s’intensifier et d’être portés à une nouvelle hauteur, obtenant des réalisations importantes.

Sur le plan politique, les dirigeants des Partis, des États, des gouvernements et des organes législatifs des deux pays, ainsi que ceux du Front de la Patrie du Vietnam et de la Conférence consultative politique du peuple chinois, ont mené régulièrement des rencontres et des contacts pour renforcer l’amitié traditionnelle, la confiance politique, élargir et approfondir les domaines de coopération, contrôler efficacement les désaccords, définir des orientations et promouvoir le développement sain, stable et à long terme des relations Vietnam-Chine. Les deux parties sont déterminées à développer leurs relations bilatérales selon la devise "bon voisinage, coopération globale, stabilité à long terme et orientation vers l’avenir" (créée en 1999) et l’esprit d’être "bon voisin, bon ami, bon camarade et bon partenaire" (2005). Elles ont convenu d’établir leur partenariat de coopération stratégique global (en 2008) - le cadre de coopération le plus élevé dans les relations du Vietnam avec un autre pays.

Notamment, après la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong en Chine (en octobre 2022), à l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping au Vietnam (en décembre 2023), les deux parties ont convenu de continuer à approfondir et élever leur partenariat de coopération stratégique global, de construire une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique. Elles ont également fixé six orientations de coopération majeures pour promouvoir les relations Vietnam - Chine vers une nouvelle période de développement global et durable, consistant en une confiance politique plus élevée ; une coopération plus substantielle en matière de défense et de sécurité ; une coopération substantielle plus approfondie ; une base sociale plus solide ; une coordination multilatérale plus étroite ; un meilleur contrôle et une meilleure résolution des désaccords, pour le bonheur des deux peuples, pour la paix et le progrès de l’humanité. Ensuite, lors de la visite d’État en Chine du secrétaire du Parti communiste du Vietnam et président du Vietnam, Tô Lâm (en août 2024), les dirigeants des deux pays ont affirmé que développer les liens bilatéraux était une priorité dans la politique extérieure de chaque pays, avant de convenir de renforcer davantage le partenariat de coopération stratégique global Vietnam - Chine.

Photo : VNA/CVN

Les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et la Chine ne cessent de se développer positivement. La Chine est le principal partenaire commercial du Vietnam, étant à la fois son premier marché d’importation et son deuxième marché d’exportation. En 2024, marquant la première année de mise en œuvre des accords bilatéraux après l'amélioration des relations, la coopération économique et commerciale a atteint un nouveau sommet, dépassant les 200 milliards d’USD. Le Vietnam est désormais le quatrième partenaire commercial mondial de la Chine.

En trois décennies depuis la normalisation des relations en 1991, la valeur des échanges commerciaux bilatéraux a été multipliée par plus de 6.400, passant de 32 millions d’USD à 200 milliards d’USD. En termes d’investissement, la Chine est devenue le troisième plus grand investisseur étranger au Vietnam, avec un capital enregistré total de 31,8 milliards d’USD, marquant une augmentation significative par rapport à sa position précédente de 9e investisseur, avec un capital de 8 milliards d’USD à la fin de 2014.

Les échanges interpersonnels, culturels et touristiques entre les deux pays ont également obtenu de bons résultats. Actuellement, plus de 23.000 étudiants vietnamiens suivent des cursus en Chine. Le nombre de touristes chinois au Vietnam augmente chaque année, avec 5,8 millions en 2019, avant la pandémie de COVID-19, représentant 30% du total des visiteurs internationaux. Après la pandémie, fin 2024, environ 3,7 millions de touristes chinois ont visité le Vietnam, en hausse de 214,4% par rapport à 2023, se classant au deuxième rang après la République de Corée.

Photo : VNA/CVN

Les deux pays ont résolu deux des trois principales questions frontalières et territoriales. Ils ont signé l'Accord sur la frontière terrestre en 1999 et ont achevé les travaux de démarcation de cette frontière en 2008. De plus, l'Accord de démarcation de la frontière du golfe du Bac Bô a été signé en 2000. En ce qui concerne les différends maritimes, les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays ont convenu de nombreuses perceptions communes importantes sur la gestion des différends et le maintien de la paix et de la stabilité en Mer Orientale. Les deux parties ont signé l'"Accord sur les principes fondamentaux régissant le règlement des questions maritimes entre le Vietnam et la Chine" en 2011, ont établi et maintenu régulièrement un mécanisme de négociation au niveau gouvernemental concernant les frontières et les territoires, ainsi que trois mécanismes de négociation au niveau des experts sur la zone maritime extérieure du golfe du Bac Bô, la coopération dans les zones maritimes moins sensibles et le développement conjoint en mer

Le processus de négociation pour résoudre les questions frontalières terrestres et la délimitation du golfe du Bac Bô, ainsi que l'"Accord sur les principes fondamentaux pour la résolution des questions maritimes entre le Vietnam et la Chine", ont permis de tirer des leçons précieuses. Le consensus atteint entre les hauts dirigeants des deux pays a créé une base solide et une confiance mutuelle, facilitant ainsi la poursuite des négociations et la recherche de solutions progressives et pacifiques concernant la Mer Orientale. Ces efforts sont fondés sur des relations amicales entre les deux pays, le respect des droits et des intérêts légitimes de chacun, et sont conformes au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) et à la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), signée entre l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et la Chine.

Il est évident que le fait que les relations entre les deux pays soient constamment renforcées, élargies et approfondies reflète la vision stratégique des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays. Cela apporte de nombreux avantages pratiques aux peuples des deux nations, tout en créant un environnement pacifique, stable et propice au développement mutuel. Ces relations contribuent activement à la paix, à la stabilité et au développement de la région et du monde.

Monsieur l’ambassadeur, sur quoi le Vietnam et la Chine devraient-ils concentrer leur coopération dans le contexte où ils entrent dans une nouvelle étape de développement ? Quelles sont vos attentes quant au développement des relations bilatérales dans le futur ?

Pour l’heure, c'est le moment favorable pour promouvoir les relations entre les deux pays et les faire entrer dans une nouvelle phase de développement plus substantielle. Les deux parties doivent se concentrer sur la promotion de la mise en œuvre et la concrétisation de la perception commune de haut niveau sur l'approfondissement et l'élévation du partenariat de coopération stratégique global et la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine, qui a une signification stratégique selon les "Six orientations de coopération majeures", dont les traits principaux sont :

Premièrement, bien se coordonner pour préparer les échanges et les contacts de haut niveau dans les temps à venir.

Deuxièmement, il est nécessaire de continuer à approfondir la coopération substantielle dans divers domaines pour obtenir de nombreux résultats concrets ; promouvoir la coopération en investissement et en commerce, accroître l’importation de marchandises, en particulier de produits agricoles du Vietnam ; se concentrer sur la mise en œuvre de grands projets, nouveaux symboles de coopération dans les relations Vietnam - Chine ; développer la coopération dans les domaines où la Chine a des atouts et le Vietnam a des besoins, tels que les sciences et les technologies, l’innovation, la transformation numérique, la croissance verte et l’énergie propre.

Troisièmement, il faut renforcer les échanges populaires et consolider davantage les fondements sociaux des relations bilatérales.

L'année 2025 a été choisie par les deux pays comme l’Année des échanges humanistes Vietnam - Chine, ce qui devrait être considéré comme une opportunité de promouvoir les échanges populaires et l'amitié ; favoriser la relance du tourisme ; valoriser l’efficacité des "adresses rouges" portant des empreintes révolutionnaires pour inculquer les jeunes générations du Vietnam et de la Chine sur l’amitié traditionnelle entre les deux Partis et les deux pays ; mettre en œuvre efficacement le Plan de coopération culturelle et touristique pour la période 2023-2027 entre les deux pays.

Quatrièmement, les deux parties doivent bien coordonner la gestion de la frontière terrestre, accroître les échanges, trouver des solutions pour promouvoir la coopération et le développement, et renforcer la connectivité des infrastructures et le trafic transfrontalier, en particulier les lignes ferroviaires reliant les deux pays, en transformant la frontière entre les deux parties en une frontière de paix, de stabilité, de coopération et de développement. Il est nécessaire de bien contrôler les désaccords en mer et de favoriser les progrès dans les mécanismes de négociation ; respecter les droits et intérêts légitimes de chacun, conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 et la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC).

Je crois fermement que lorsque les deux parties se coordonneront bien pour mettre en œuvre les perceptions communes importantes conclues par les dirigeants de haut rang des deux Partis et des deux pays, ainsi que pour se concentrer sur la réalisation des axes de coopération mentionnés ci-dessus, les relations vietnamo-chinoises seront consolidées et développées de manière plus globale et plus substantielle, apportant des avantages concrets aux peuples des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Monsieur l'ambassadeur, quels événements l'ambassade du Vietnam en Chine prévoit-elle d’organiser pendant l'Année des échanges humanistes Vietnam - Chine pour favoriser l'amitié et renforcer les échanges populaires entre les deux pays ?

2025 est l'occasion pour les deux pays de célébrer le 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, et c'est également l'année choisie par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays comme l'Année des échanges humanistes entre le Vietnam et la Chine. C'est une opportunité pour les deux parties de se coordonner dans l'organisation d'activités commémoratives, d'échanges populaires, culturels et artistiques, pour renforcer la compréhension, cultiver et promouvoir l'amitié traditionnelle entre les peuples des deux pays, en particulier la jeune génération.

Actuellement, l'ambassade se coordonne activement avec les agences compétentes des deux côtés pour organiser des activités d'échanges culturels dans le cadre de la réception pour célébrer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales en Chine. Selon les prévisions, le programme verra la participation de nombreuses célébrités de tous les horizons en Chine, avec nombreux événements spéciaux et significatifs tels qu'une exposition de photos promouvant l'image du Vietnam, son peuple, sa culture, son tourisme, et des spectacles avec la participation d'artistes des deux pays, des stands présentant la cuisine et des produits agricoles vietnamiens.

Je crois que grâce à ces activités, l’amitié entre les deux pays sera de plus en plus renforcée et ouvrira de nombreuses opportunités de coopération à l’avenir.

Je vous remercie Monsieur l’ambassadeur !

VNA/CVN