La visite du PM vietnamien ouvrira de nouvelles opportunités de coopération

Petra Quittova, députée de la Chambre des députés tchèque et présidente du Groupe parlementaire d'amitié République tchèque-Vietnam, a exprimé l'espoir que cette visite renforcerait les relations entre les deux pays et ouvrirait de nombreuses opportunités de coopération dans divers secteurs.

Bien que les relations entre le Vietnam et la République tchèque se soient bien développées ces 75 dernières années, elle estime qu'il existe encore des opportunités à saisir, notamment dans le domaine de la délivrance de visas de travail et le développement de programmes d'échanges pour les étudiants universitaires.

Durant cette visite, les Premiers ministres Pham Minh Chinh et Petr Fiala devraient publier une déclaration conjointe pour inaugurer une nouvelle phase de coopération. Les discussions porteront sur des sujets tels que la politique et la diplomatie, l'économie, le commerce et les investissements, les sciences et technologies, l'innovation, l'éducation et la formation, la culture, le tourisme, le travail et le développement durable, ainsi que les échanges entre les peuples.

L'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoài Nam, a indiqué que les deux pays prévoient également de signer des accords dans les domaines de l'éducation et du sport, d'examiner la possibilité d'ouvrir une liaison aérienne directe entre les deux nations et d'établir des Centres culturels dans chaque pays pour promouvoir le commerce, les investissements, le tourisme et les échanges culturels.

Petra Quittova a également souligné que le Vietnam et la République tchèque devaient intensifier leurs efforts pour renforcer leur coopération interparlementaire et promouvoir un dialogue plus approfondi afin de résoudre les questions communes.

Elle a mis en avant l'importance de la communauté vietnamienne en République tchèque, qui compte environ 100 000 personnes. Bien intégrée et unie, cette communauté contribue de manière significative à l'économie et à la société locales. Elle est convaincue qu'il existe de nombreuses opportunités pour soutenir et développer davantage cette communauté, dans l'intérêt des deux pays.

