Plus de potentiel pour le partenariat stratégique global Vietnam - Inde

Le Vietnam et l'Inde entretiennent depuis longtemps des relations solides et durables, fondées sur une base historique commune, des échanges culturels et des intérêts stratégiques communs.

>> Entre le Vietnam et l’Inde, un partenariat économique à fort potentiel

>> Vietnam - Inde : les garde-côtes renforcent leurs liens dans l'application de la loi en mer

>> La presse indienne : le tourisme du Vietnam connaîtra une forte croissance dans les temps à venir

Dans une récente interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information à l'occasion du Nouvel An 2025, l'ambassadeur de l’Inde au Vietnam, Sandeep Arya, a partagé ses idées sur l'avenir du partenariat stratégique global Vietnam - Inde, ainsi que sur les domaines potentiels de coopération qui contribueront à approfondir davantage les relations bilatérales.

Voici le texte intégral de l'interview :

Photo : DSQ/CVN

Lors de la visite d'État du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en Inde en août 2024, les deux parties ont publié une Déclaration commune sur le renforcement du partenariat stratégique global. Veuillez partager vos opinions sur les avancées nécessaires pour élever les relations bilatérales à de nouveaux sommets. Quels domaines nouveaux et potentiels les deux parties peuvent-elles explorer pour approfondir leur coopération multiforme ?

La visite d'État du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en Inde il y a quatre mois a permis aux deux Premiers ministres de passer en revue en détail le partenariat stratégique global Inde - Vietnam et de s'entendre pour intensifier et renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, comme le précise la Déclaration commune faisant suite à la visite du 1er août 2024.

La signature d'accords bilatéraux en août 2024 dans les domaines de l'agriculture, de la médecine traditionnelle, des douanes, de la défense, des médias, du droit, des lignes de crédit pour des projets bilatéraux et de la conservation du patrimoine ouvrira la voie à l'expansion de la coopération Inde-Vietnam dans tous ces domaines.

En tant que deux économies en croissance rapide, le commerce, l'investissement et la collaboration commerciale entre l'Inde et le Vietnam sont des domaines naturels pour renforcer la coopération économique. Les deux pays cherchent à rationaliser le régime commercial et les questions techniques pour améliorer le commerce bilatéral à partir du volume actuel de 15 milliards de dollars. La révision en cours de l'accord ASEAN - Inde sur le commerce des marchandises de 2009 devrait rendre notre régime commercial plus simple, plus convivial et plus propice aux échanges. Les discussions sectorielles dans des domaines tels que l'agriculture, la santé et la technologie numérique progressent. Nos efforts continus pour augmenter les visites bilatérales des délégations commerciales et la participation à diverses expositions commerciales faciliteront également les échanges commerciaux entre nous.

Les deux pays ont identifié divers secteurs d'intérêt pour promouvoir les flux d'investissement entre les deux pays, compte tenu du niveau actuel des investissements indiens au Vietnam, qui dépasse les 2 milliards de dollars. De nombreuses entreprises indiennes et vietnamiennes poursuivent leurs discussions pour conclure des projets dans des domaines tels que les infrastructures, la production d'électricité renouvelable, la fabrication de divers produits (pièces automobiles, produits pharmaceutiques, biens de consommation, aliments transformés, véhicules électriques), les industries de services (TIC, finance, éducation), etc. Nous espérons que ces engagements renforceront les liens commerciaux entre les deux pays.

Les technologies numériques et d'autres domaines scientifiques et d'innovation sont également des domaines prometteurs où des discussions ont lieu entre les deux pays. Des installations récemment achevées avec le soutien indien, telles que le parc de logiciels de l'armée à l'Université des télécommunications de Nha Trang et le centre d'excellence pour le développement et la formation de logiciels à l'Institut de technologie des postes et télécommunications de Hô Chi Minh-Ville, ont renforcé les capacités en matière d'éducation aux TIC, de centres de données et d'applications numériques au Vietnam.

Nous pensons que d’autres domaines technologiques tels que la biotechnologie, les télécommunications 5G/6G, la technologie financière, l’énergie atomique, la défense, les applications spatiales, la cybersécurité, etc. présentent également un bon potentiel de coopération entre les deux pays. Le système bilatéral de paiements numériques soutiendra les affaires, le tourisme, l’éducation et d’autres activités entre nous.

Alors que nos pays consolident leur place sur la scène internationale, nous devrions nous consulter et coopérer davantage sur les questions mondiales et régionales, les questions internationales telles que le financement du développement, l’accès à la technologie, une plus grande voix et un plus grand rôle pour l’hémisphère austral. Des initiatives telles que l’Alliance solaire internationale, la Coalition pour les infrastructures de résilience aux catastrophes et l’Alliance mondiale des biocarburants pourraient également être fructueuses pour travailler ensemble pour nos pays.

Nous pensons également que la coopération saine en matière de défense et de sécurité entre l’Inde et le Vietnam doit être approfondie davantage à la lumière de notre confiance stratégique, de nos convergences, de nos synergies et de la valeur que nous représentons l’un pour l’autre. Dans un monde de plus en plus complexe, ces aspects devraient particulièrement prendre une importance accrue.

Je pense également que les liens au niveau des personnes méritent également des efforts supplémentaires entre les deux pays, tels que les échanges de yoga, le cinéma et les séries télévisées, le tourisme, les interactions universitaires (éducatives) et entre groupes de réflexion, notamment sur les expériences de développement.

La coopération touristique est un point fort ces dernières années. Quels sont les facteurs qui motivent ce partenariat ? Quelles sont les solutions et les approches que le Vietnam peut adopter pour attirer davantage de visiteurs indiens ?

L'expansion du tourisme bidirectionnel entre l'Inde et le Vietnam est une tendance très encourageante. Les données vietnamiennes indiquent que près de cinq cent mille touristes indiens se sont rendus au Vietnam en 2024. Les chiffres indiens ont montré une augmentation du nombre de voyageurs vietnamiens en Inde, qui s'élevait à plus de 55.000 en 2023.

Outre le profond intérêt et l'affinité entre les peuples indien et vietnamien, la croissance du tourisme est tirée par l'augmentation de la connectivité aérienne directe, qui s'élève à environ 56 vols par semaine. Nos autorités de l'aviation civile ont récemment accepté d'augmenter encore le nombre de vols directs entre nous. Deuxièmement, le système de visa électronique dans les deux sens a été un bon catalyseur pour les voyages entre l'Inde et le Vietnam. Troisièmement, les efforts de promotion du tourisme dans les deux pays et le soutien fourni par les agences de voyages ont contribué à accroître les voyages. Quatrièmement, à mesure que les voyages se développent, les services touristiques et les attentes en termes d’équipements, de nourriture et d’autres besoins se rationalisent progressivement. Cinquièmement, de nouvelles destinations et modalités telles que les mariages, les réunions et les conférences (MICE), les pèlerinages et les loisirs contribuent également à accroître les voyages.

Je pense que tous ces efforts devraient continuer à stimuler la croissance du tourisme entre l’Inde et le Vietnam.

En tant que l’un des pays les plus gravement touchés par le changement climatique, le Vietnam a fait de gros efforts pour poursuivre un développement vert durable. Dans le même temps, l’Inde se classe au 4e rang mondial en termes de capacité installée d’énergie renouvelable, au 4e rang en termes de capacité éolienne et au 5e rang en termes de capacité solaire. Quelles pratiques et expériences l’Inde peut-elle partager avec le Vietnam pour attirer davantage d’investissements dans les énergies renouvelables et améliorer l’efficacité énergétique ? Comment évaluez-vous les perspectives de coopération énergétique entre les deux pays ?

Les hydrocarbures et l’hydroélectricité sont des domaines de coopération de longue date entre l’Inde et le Vietnam. Je suis d’accord sur le fait que les énergies renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne ainsi que les biocarburants pourraient être des domaines dans lesquels nous pourrions renforcer notre coopération énergétique. Vous avez raison de dire que la capacité installée de 180.000 MW d’énergie renouvelable en Inde représente des capacités précieuses et une compréhension de leur mise en œuvre.

Au niveau des deux gouvernements, le partage d’expériences et de pratiques en termes de politiques et de leur mise en œuvre pourrait être mutuellement bénéfique. L’adhésion du Vietnam à l’Alliance solaire internationale basée en Inde ouvrira des opportunités d’échanges sur la technologie, les outils de financement, le renforcement des capacités et des questions plus larges dans le domaine de l’énergie solaire.

Les entreprises indiennes sont intéressées et engagées dans la recherche d’opportunités au Vietnam dans le développement de l’énergie renouvelable (électricité). Nous espérons que certaines de ces discussions en cours aboutiront à des projets dans un avenir proche.

Les biocarburants sont un autre domaine pertinent dans lequel le carburant mélangé à l’éthanol joue un rôle important dans la réduction de la consommation d’hydrocarbures pour les transports en Inde. L’Inde augmente progressivement le niveau actuel de 15% d’éthanol mélangé à l’essence à 20% au cours de l’année prochaine. L’Alliance mondiale des biocarburants en Inde favorise la coopération et le partage des connaissances entre les pays et nous espérons qu’elle deviendra une plate-forme pour une plus grande coopération avec le Vietnam.

La décision du Vietnam de se lancer dans la production d’énergie nucléaire ouvrira également des opportunités pour notre coopération, compte tenu des importantes capacités indigènes de l’Inde, avec une capacité installée de plus de 8.200 MW, et de notre succès dans les réacteurs à eau lourde sous pression de 700 MW et de notre expertise connexe en Inde.

Quelle est votre évaluation sur les efforts et les actions du Vietnam à la lumière des orientations stratégiques récemment initiées et promues par le secrétaire général du Parti vietnamien Tô Lâm pour faire entrer le pays dans une nouvelle ère, celle de l'essor de la nation ?

Il est impressionnant de voir la vision du Vietnam et les efforts bien pensés pour l'essor de la nation en termes de développement, de prospérité et d'investissement public en utilisant l'innovation, le renforcement des compétences, la transformation numérique et les technologies émergentes. Un Vietnam plus fort et plus prospère conformément à la vision de ses dirigeants sages et dynamiques sera un développement positif pour nous, un partenaire stable du Vietnam depuis plus de sept décennies.

Il est intéressant de noter que l'Inde et le Vietnam connaissent tous deux un taux de croissance économique plus de deux fois supérieur à la moyenne mondiale et ont défini une vision de développement à long terme du Vietnam 2045 et de l'Inde développée à 2047. Je pense que nos succès respectifs dans la réalisation de ces visions seront dans l'intérêt de notre peuple, de notre région et du monde entier.

Dans cette voie, notre partenariat bilatéral et notre étroite collaboration seront mutuellement bénéfiques. Comme mentionné dans la déclaration conjointe lors de la visite du Premier ministre vietnamien en août 2024, les réalités géopolitiques actuelles appellent à une coopération plus étroite entre nos deux pays.

VNA/CVN