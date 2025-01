Les médias chinois mettent en lumière l'entretien téléphonique entre Tô Lâm et Xi Jinping

Immédiatement après l'entretien téléphonique entre le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping mercredi 15 janvier, les médias chinois ont simultanément rapporté cet événement important.

Photo : VNA/CVN

Selon l'agence de presse Xinhua, Xi Jinping s'est dit heureux de s'entretenir au téléphone avec Tô Lâm à l'occasion du tournant de l'année et du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales, rappelant que lors de la visite d'État de Tô Lâm en Chine en août dernier, les deux dirigeants ont eu des échanges approfondis et sont parvenus à un large consensus sur l'approfondissement des relations entre les deux Partis et les deux pays, ainsi que sur la promotion conjointe du développement de la cause du socialisme.

Selon Xinhua, Xi Jinping a déclaré que ces six derniers mois, les deux parties ont activement mis en œuvre le consensus et que les questions de coopération sur lesquelles les deux dirigeants se sont mis d'accord ont enregistré des progrès positifs.

Selon le site Internet de la Télévision centrale de Chine (CCTV), Xi Jinping a souligné que depuis son XIIIe Congrès national, le PCV a uni et conduit tout le peuple vietnamien à surmonter diverses difficultés et défis et à réaliser de nouvelles réalisations dans la cause de l'édification et de la rénovation socialistes.

Le président chinois est convaincu que sous la direction du CC du PCV dirigé par Tô Lâm, le Parti, l'État et le peuple vietnamiens ase concentreraient sur le succès du XIVe Congrès du Parti et avanceraient fermement vers les objectifs ambitieux du pays.

Dans un article de première page publié jeudi 16 janvier, le Quotidien du Peuple a publié cet événement important en première page, affirmant que Tô Lâm avait déclaré que le Vietnam continuerait à donner la priorité absolue au développement des relations Vietnam - Chine dans sa politique étrangère, à renforcer les échanges stratégiques entre les deux Partis et les deux pays, à améliorer l'alignement des politiques avec la Chine, à organiser conjointement la célébration du 75e anniversaire des relations diplomatiques, à gérer et à résoudre correctement les différends et à faire avancer la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine qui revêt une importance stratégique.

Les deux dirigeants ont annoncé conjointement le lancement officiel de l'Année des échanges humanitaires Vietnam - Chine.

VNA/CVN