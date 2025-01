Journaliste chinois

Les relations sino-vietnamiennes promises à un brillant avenir

Le Vietnam et la Chine ont surmonté des défis pour construire un partenariat profond, durable et tourné vers l'avenir, a déclaré le journaliste chinois Qiao Jun, expert du Vietnam au China Media Group (CMG), dans une récente interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Présentant les étapes importantes dans les relations entre les deux pays, le journaliste chinois Qiao Jun a déclaré que le 18 janvier 1950 avait été un tournant lorsque la Chine était devenue le premier pays à reconnaître et à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam, jetant ainsi les bases de leur coopération solide. Au fil des décennies, des dirigeants tels que le président Hô Chi Minh et le président Mao Zedong ont forgé une relation qui continue de prospérer.

Photo : VNA/CVN

À la fin du XXe siècle, les deux pays ont adopté la devise de 16 mots "bon voisinage, coopération globale, stabilité durable, regard vers l'avenir" et les quatre bons esprits "bons voisins, bons amis, bons camarades et bons partenaires". Le partenariat a atteint de nouveaux sommets en 2008 avec l'établissement d'un partenariat de coopération stratégique global, stimulant les progrès dans de nombreux domaines, a-t-il noté.

Qiao Jun a déclaré que 2023 marquait un autre bond en avant. Les dirigeants des deux parties ont défini "six orientations majeures" pour approfondir les liens, en mettant l'accent sur le renforcement de la confiance politique, le renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité, l'élargissement de la collaboration pratique, la construction de bases sociales plus solides, l'amélioration de la coordination multilatérale et la gestion et le règlement efficaces des désaccords.

Les deux nations se sont également engagées à développer une communauté de destin Vietnam - Chine qui revêt une importance stratégique, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans leurs relations.

Dans un contexte d'incertitude mondiale, les relations Vietnam - Chine restent stables et tournées vers l'avenir, grâce à la vision stratégique de leurs principaux dirigeants. Les visites de haut niveau et les échanges réguliers ont renforcé la confiance politique, garantissant que les relations bilatérales restent sur la bonne voie. Depuis 2012, les échanges entre partis politiques ont joué un rôle central dans l'approfondissement de la coopération, soutenant les progrès dans tous les domaines.

Le journaliste chinois a souligné que les échanges culturels et interpersonnels entre les deux pays ont prospéré, reflétant les liens historiques et géographiques étroits entre les deux pays. Les forums, festivals et programmes d'échanges d'étudiants ont favorisé la compréhension mutuelle et la bonne volonté. La littérature chinoise et les séries télévisées jouissent d'une grande popularité au Vietnam, tandis que des milliers d'étudiants vietnamiens étudient en Chine et vice-versa.

Ces échanges créent de solides liens au niveau local, construisant une base solide pour la coopération bilatérale, a-t-il déclaré.

Le premier partenaire

Photo : VNA/CVN

Il cite des données de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam montrant que le nombre de visiteurs chinois au Vietnam en 2024 a atteint 3,7 millions, soit une augmentation stupéfiante de 214,4% par rapport à 2023.

La Chine est le premier partenaire commercial du Vietnam, tandis que le Vietnam est le premier partenaire de la Chine au sein de l'ASEAN et le quatrième au niveau mondial. Le commerce bilatéral a constamment dépassé les 200 milliards d'USD par an.

La connectivité des infrastructures est un autre point positif, avec des projets majeurs comme les chemins de fer Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, Lang Son - Hanoï et Mong Cai - Ha Long - Hanoï qui progressent régulièrement, promettant des connexions plus solides entre les deux pays, a-t-il déclaré.

Les opportunités émergentes dans les domaines de l'énergie propre, de l'économie numérique et du développement vert signalent également un vaste potentiel de collaboration future, a-t-il ajouté.

Alors que les deux nations poursuivent leur modernisation et leur développement économique, Qiao Jun a souligné l'opportunité commune d'approfondir la coopération dans les années à venir.

Le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et l'"Année des échanges humanistes Vietnam - Chine " en 2025 offrent une occasion unique de renforcer le partenariat bilatéral et d’apporter des avantages tangibles aux deux peuples, a souligné le journaliste chinois.

VNA/CVN