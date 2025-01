La visite du PM en République tchèque va élever les liens à une nouvelle hauteur

Photo : VNA/CVN

Dans une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le diplomate s’attend à ce que lors de la visite, les deux parties signent un accord de coopération en matière d’éducation au profit des étudiants et des universitaires tchèques au Vietnam.

En plus de plusieurs accords de coopération commerciale, le chef du gouvernement vietnamien et son homologue tchèque devraient signer un accord visant à élever les relations bilatérales à un niveau supérieur, ce qui devrait offrir aux politiciens et aux représentants des deux pays un nouvel espace pour poursuivre les nouveaux objectifs du partenariat étroit.

L’ambassadeur Hynek Kmoníček a souligné que cette mise à niveau n’est pas seulement une reconnaissance symbolique de la proximité entre les deux pays, mais souligne également l’importance d’accélérer la normalisation des résultats concrets de l’amitié.

Il a déclaré qu’il espérait que la visite permettrait de progresser sur certains points pratiques, notamment l’approbation par le gouvernement vietnamien du projet de Sev.en Global Investment dans le pays et l’introduction du salami et des viandes fumées tchèques sur le marché.

Le diplomate a déclaré qu’il était optimiste quant aux perspectives d’ouverture d’une ligne aérienne directe entre Prague et Hanoï et de signature d’un accord d’exemption de visa pour les touristes tchèques visitant le Vietnam. Ces perspectives, ainsi que d’autres domaines de coopération, contribueront à stimuler le commerce bilatéral pour franchir le seuil actuel des 3 milliards de dollars.

L’ambassadeur tchèque a décrit la croissance des relations bilatérales comme un modèle typique, notant que la République tchèque était l’un des quatre premiers pays à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam il y a 75 ans.

Cette année marque une étape particulière, notamment si l’on considère la communauté vietnamienne dynamique en République tchèque, forte de plus de 100.000 personnes, qui constitue la troisième plus grande minorité ethnique du pays dont la population ne s’élève qu’à 10 millions.

Renforcer les échanges commerciaux

Les relations bilatérales ont dépassé les attentes, a-t-il déclaré, soulignant que les échanges commerciaux augmentent d’année en année et que leur valeur devrait dépasser les 3 milliards d'USD pour la première fois cette année.

Photo : VNA/CVN

La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh, qui marque 75 ans de relations diplomatiques, souligne l’importance de ce partenariat, qui va au-delà des relations gouvernementales et est profondément enraciné dans les relations interpersonnelles.

Près de 300.000 Vietnamiens ont étudié en République tchèque, dont beaucoup entretiennent des liens forts et parlent même le tchèque, une langue connue pour sa difficulté, a-t-il indiqué. Il a également souligné que le Vietnam était la porte d’entrée qui relie la République tchèque à tous les pays de l’ASEAN.

L’ambassadeur Hynek Kmoníček a estimé que le potentiel de croissance future des relations bilatérales était énorme. Les deux parties envisagent de renforcer leur coopération touristique avec des vols charters directs vers Phu Quôc qui accueille près de 900 Tchèques chaque semaine.

Sur le plan économique, les investissements tchèques sont en plein essor, notamment dans le secteur de l’énergie. Les entreprises tchèques ont investi près d’un demi-milliard d'USD dans les infrastructures électriques du Vietnam et possèdent désormais la plus grande centrale électrique BOT du Nord du Vietnam.

Il a déclaré que la République tchèque avait introduit les voitures Škoda au Vietnam et que l’année prochaine, elles seront fabriquées dans la nation d’Asie du Sud-Est avec 30.000 véhicules fournis chaque année pour le marché vietnamien et plus largement l’ASEAN.

En outre, de nombreux investissements proviennent de Vietnamiens vivant en République tchèque, a-t-il fait savoir, se réjouissant de voir au moins un projet d’investissement majeur chaque année, souvent évalué à environ 30 millions de dollars.

Commentant les contributions de la communauté vietnamienne à la société tchèque et aux relations bilatérales, le diplomate a déclaré que la communauté est unique. Ils ont commencé à arriver en République tchèque au milieu des années 1950 et n’étaient pas censés y rester longtemps en raison du climat hivernal intense, ainsi que des barrières culturelles et linguistiques.

Cependant, ils sont devenus une communauté modèle qui a grandement contribué à la République tchèque, a-t-il noté, saluant leurs efforts pour préserver la langue et la culture vietnamiennes, tout en s’intégrant dans la société du pays de résidence.

VNA/CVN