Le Premier ministre Pham Minh Chinh

Pour un accès équitable au logement et un marché immobilier sain

Dans l'après-midi du 24 mai à Hanoï, en présidant une réunion de la permanence du gouvernement avec ministères, secteurs, associations, banques et entreprises sur la situation du marché immobilier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a donné des instructions fermes pour lutter contre les manipulations de prix, la spéculation, la manipulation à des fins lucratives et les déséquilibres sur le marché immobilier.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a exigé la poursuite du réexamen et de la levée des obstacles afin d’augmenter l’offre de biens immobiliers et d’améliorer l’accessibilité au logement pour la population, en vue d’un développement du marché immobilier sûr, sain, durable, équitable, adapté aux conditions nationales et au niveau de revenu des citoyens.

"Il faut agir résolument contre les pratiques de gonflement artificiel des prix, de spéculation et de manipulation lors des enchères foncières, qui désorganisent le marché immobilier, afin d’éviter que les citoyens soient victimes d’escroqueries", a-t-il averti.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a chargé le ministère de la Construction de collaborer avec les autorités locales pour inspecter et lever les obstacles dans les projets immobiliers en difficulté ; d’élaborer en urgence une base de données sur les logements connectée à celle de la population ; et d’étudier l’instauration de politiques de soutien aux infrastructures essentielles du marché immobilier, en particulier pour le logement social, dans une optique de développement durable.

Le ministère des Finances est chargé d’élaborer rapidement une politique fiscale applicable aux terrains et logements non utilisés, et de collaborer avec les autres organes compétents pour mettre en œuvre la transformation numérique dans les transactions et procédures immobilières.

La Banque d’État du Vietnam orientera les banques commerciales à accorder des crédits immobiliers pour soutenir la croissance du crédit.

Photo : VNA/CVN

Les Comités populaires de niveau provincial doivent renforcer la communication sur les politiques, publier les informations immobilières pour garantir l’accès équitable à l’information pour la population ; simplifier et accélérer les démarches administratives, renforcer les contrôles et sanctionner les infractions.

Le Premier ministre a également appelé les entreprises à revoir et restructurer leur portefeuille de projets pour mieux répondre aux besoins sociaux.

Enfin, il a insisté sur la nécessité pour tous les acteurs d’assumer pleinement leurs responsabilités afin de garantir un développement rapide, durable, sain et équilibré du marché immobilier, tout en assurant à chaque citoyen un accès équitable au logement, contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie matérielle et spirituelle de la population.

VNA/CVN