Le Vietnam cherche à simplifier les procédures et à attirer les investissements pour construire des logements sociaux.

Les députés ont approuvé la promulgation de cette Résolution de l'Assemblée nationale afin d'accélérer les progrès et de raccourcir le temps d'investissement pour la construction de projets de logements sociaux. Plusieurs députés ont convenu de la nécessité d’adopter cette résolution, estimant qu’elle contribuera à établir un cadre juridique complet et cohérent, surmontant les obstacles et les difficultés actuels.

Ils ont également souligné que la mesure facilitera l’objectif national de construire au moins un million de logements sociaux pour les personnes à faible revenu et les travailleurs des parcs industriels d’ici 2030.

Les députés ont également débattu, en groupes séparés, du projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi sur le Front de la Patrie du Vietnam, de la loi sur les syndicats, de la loi sur la jeunesse et de la loi sur la mise en œuvre de la démocratie au niveau local.

Ils ont discuté du projet de résolution de l’Assemblée nationale sur le pilotage d’un certain nombre de mécanismes et de politiques spécifiques pour le développement du logement social ; du projet de résolution de l'Assemblée nationale remplaçant la résolution n° 35/2021/QH15 du 13 novembre 2021 de l'Assemblée nationale sur le pilotage d'un certain nombre de mécanismes et de politiques spécifiques pour le développement de la ville de Hai Phong.

Lors du débat, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a souligné que le logement social est une question urgente, en particulier dans les grandes villes et les zones industrielles. Il a toutefois averti que la mise en œuvre de ces projets reste lente en raison de procédures complexes, de mécanismes inflexibles et d’un attrait limité pour les investisseurs.

Tran Thanh Man a ajouté qu'il est essentiel d'examiner attentivement le contenu du projet pour éviter tout chevauchement avec d'autres réglementations, telles que la loi sur le logement, la loi foncière et la loi sur la construction, garantissant ainsi sa cohérence et son applicabilité.

Il a affirmé que la publication de la résolution de l'Assemblée nationale vise à éliminer les obstacles et à simplifier les procédures pour attirer les entreprises à investir dans le domaine de la construction de logements sociaux.

Affirmant que le logement social n'est pas seulement une question économique mais aussi une question de sécurité sociale et d'équité, le député Ha Sy Dông (Quang Tri) a souligné que le projet de résolution doit être conçu de manière synchrone, stricte et transparente pour créer la confiance et encourager la participation des secteurs économiques, tout en protégeant les intérêts du peuple au plus haut niveau.

La députée Dang Bich Ngoc (Hoa Binh) a estimé que la publication de cette résolution dans le contexte et à l’étape actuels visait à éliminer les obstacles et les difficultés, à créer un corridor juridique clair et à réduire les procédures. Parallèlement, il faut créer des conditions favorables pour que les entreprises participent à l’investissement dans la construction de logements sociaux, en atteignant bientôt l’objectif de construire un million de logements sociaux.

