Poursuivre les négociations tarifaires avec les États-Unis sur le principe d'avantages harmonieux et de risques partagés

Le deuxième cycle de négociations s'est tenu du 19 au 22 mai à Washington D.C., aux États-Unis.

Après avoir écouté les rapports et les interventions lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les efforts conjoints des ministères, organes, agences et localités concernés dans la préparation et la conduite des négociations. Il a estimé que la délégation de négociation avait strictement suivi les instructions du Politubo, du secrétariat, du secrétaire général du Parti et du Premier ministre.

Les résultats des récents cycles de négociation ont révélé des signes encourageants, les deux parties ayant exprimé des orientations positives en vue des prochaines étapes, dans le but d’aboutir à des résultats équilibrés et mutuellement bénéfiques.

Soulignant l’attitude constructive de la partie américaine, le Premier ministre a rappelé que les ministères, organes, agences compétents et les entreprises vietnamiennes avaient continué à travailler avec la partie américaine sous diverses formes, contribuant ainsi au renforcement du partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis et à l’avancement des négociations.

Concernant les prochaines étapes et sur la base des résultats obtenus, de la situation concrète et de la capacité d’action du pays, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de disposer de plans et de mesures appropriés et efficaces pour poursuivre les négociations, en essayant de les terminer le plus rapidement possible. Ces efforts doivent s’appuyer sur le principe d’avantages harmonieux et de risques partagés entre les deux parties, tout en garantissant les intérêts fondamentaux du Vietnam. Ils doivent également contribuer à consolider, renforcer et promouvoir le partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis, au bénéfice des deux pays et de leurs consommateurs, et en faveur de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans le monde.

