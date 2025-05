Débat parlementaire sur une résolution concernant les logements sociaux

>> Donner un nouvel élan au logement social

>> De nombreux mécanismes spécifiques pour le développement du logement social

>> Le Vietnam cherche à simplifier les procédures et à attirer les investissements pour construire des logements sociaux.

Conformément au programme de travail de sa 9e session, le 24 mai, l'Assemblée nationale se réunit en séance plénière pour écouter des rapports sur le projet de loi sur le transfert des personnes purgeant une peine d'emprisonnement, ainsi que sur celui sur l'extradition.

Photo : VNA/CVN

Ensuite, les députés vont débattre du projet de Loi sur la protection des données personnelles et du projet de Résolution de l’Assemblée nationale concernant la mise en œuvre à titre expérimental de certains mécanismes et politiques spécifiques en faveur du développement des logements sociaux.

L’élaboration de cette résolution vise à accélérer les procédures et à réduire les délais d’investissement et de construction des projets dans ce domaine. Elle a pour objectif d’instaurer un cadre juridique complet afin de lever les obstacles liés à la construction et au développement de ce type de logements, répondant ainsi aux exigences de croissance rapide actuelle.

Photo : VNA/CVN

La Résolution entend créer des mécanismes d’incitation renforcés pour attirer les entreprises à investir dans les logements sociaux. Elle aurait un double effet : permettre aux personnes à revenu modeste d’accéder à des logements abordables, tout en contribuant à la réalisation de l’objectif du programme "Construire au moins un million d’unités de logement social pour les personnes à faible revenu et les ouvriers des zones industrielles sur la période 2021-2030" ; rééquilibrer l’offre et la demande sur le marché immobilier, afin de favoriser un développement plus stable et sain de ce marché.

À noter que le projet de Résolution propose, à l’article 4, la création d’un Fonds national du logement. Il serait un fonds financier public hors budget, établi à l’échelle centrale et locale.

VNA/CVN