Le Forum des parcs industriels du Vietnam 2025 se tiendra le 29 mai à Hanoï

Le Forum des parcs industriels du Vietnam 2025 se tiendra à Hanoï le 29 mai. Un rendez-vous clé pour explorer des solutions globales et durables visant à accélérer le développement des parcs industriels à travers le pays.

>> Des parcs industriels font un clin d’œil au soleil pour améliorer leur compétitivité

>> Bac Ninh : 20% des terrains des zones industrielles réservés aux entreprises technologiques privées

Photo : BQL/CVN

Organisé conjointement par l’Association vietnamienne de l’immobilier industriel en collaboration avec IEC Consulting, le sommet devrait attirer 800 délégués locaux et internationaux, dont des représentants d’agences de gestion, de promoteurs de parcs industriels, de fonds d’investissement et d’experts en technologie.

Ce forum constituera une plateforme essentielle pour les délégués afin de discuter des orientations stratégiques pour la croissance durable des zones industrielles vietnamiennes, renforçant ainsi l’intégration internationale et s’inscrivant dans la tendance mondiale vers une chaîne d’approvisionnement plus verte.

Alors que les chaînes d’approvisionnement, les modèles de production et les structures énergétiques mondiales continuent d’évoluer, le Vietnam est de plus en plus considéré comme une destination stratégique pour les investissements étrangers.

Parallèlement, l’importance croissante accordée au développement durable, aux normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), à la transformation numérique et à la réduction des émissions entraîne une restructuration fondamentale du système de parcs industriels, considéré depuis longtemps comme un pilier de la croissance économique du Vietnam.

Le forum de cette année vise à concrétiser une stratégie de développement pour les parcs industriels de nouvelle génération, axée sur la période 2025-2030.

Les discussions porteront sur les investissements dans des infrastructures durables en phase avec le développement socio-économique ; le développement de modèles de parcs industriels écologiques et intelligents ; et l’application de solutions technologiques avancées.

Une série de séminaires thématiques seront organisés pendant l’événement, couvrant des sujets clés tels que la planification intelligente des parcs industriels, la création de zones écologiques par symbiose industrielle et les solutions de développement durable.

VNA/CVN