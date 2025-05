Le commerce Vietnam - Malaisie en pleine expansion

Au cours de la dernière décennie, le chiffre d'affaires commercial entre le Vietnam et la Malaisie a considérablement augmenté, passant de 8 milliards de dollars en 2015 à 14,2 milliards en 2024. L'objectif de porter ce chiffre à 18 milliards de dollars pourrait ainsi être atteint plus rapidement que prévu.

>> Le Vietnam, un partenaire important dans la définition du rôle mondial de l’ASEAN

>> Des secteurs et des pistes pour booster les liens Vietnam - Malaisie

>> ASEAN : le Vietnam réaffirme sa volonté d'intégration proactive et responsable

C’est ce qu’a déclaré Lê Phú Cuong, conseiller commercial du Vietnam en Malaisie, lors d'une interview avec l'Agence vietnamienne d'Information (VNA).

Photo : VNA/CVN

Selon lui, depuis l’établissement du partenariat stratégique en 2015, les exportations vietnamiennes vers la Malaisie ont progressé de plus de 80%, avec notamment une expansion significative des parts de marché pour les produits agricoles et transformés.

S’agissant de la coopération en matière d’investissement, à la fin avril 2024, la Malaisie comptait 770 projets valides au Vietnam, pour un capital enregistré total de près de 13,6 milliards de dollars. Cela place la Malaisie au 10ᵉ rang parmi les 150 pays et territoires investisseurs au Vietnam, et au 3ᵉ rang au sein de l’ASEAN. Les investissements malaisiens sont principalement orientés vers l’éducation et la formation (plus de 3,6 milliards de dollars), les industries de transformation (près de 2,9 milliards de dollars), ainsi que la production et la distribution d’électricité et de gaz (près de 2,5 milliards de dollars).

Dans le sens inverse, à la même date, le Vietnam avait investi dans 27 projets en Malaisie, pour un capital total d’environ 854,8 millions de dollars, principalement dans les secteurs de l’exploitation minière, des sciences et des technologie, du commerce de gros et de détail, ainsi que de la réparation automobile et de deux-roues motorisés.

Photo : VNA/CVN

Abordant les difficultés rencontrées par les entreprises vietnamiennes sur le marché malaisien, le conseiller Lê Phu Cuong a souligné la nécessité de redoubler d'efforts pour s'y établir durablement. Selon lui, la concurrence est de plus en plus rude. La Malaisie bénéficie en effet d'accords de libre-échange non seulement avec le Vietnam, mais aussi avec de nombreux autres pays comme la Chine, la Thaïlande ou l'Indonésie.

Pour renforcer leur présence en Malaisie, il a recommandé aux entreprises vietnamiennes de mieux comprendre la culture locale afin de cibler efficacement les différents segments de clientèle. Il a également rappelé l’importance de la certification halal pour le marché malaisien.

Ces derniers temps, le Bureau commercial du Vietnam en Malaisie a intensifié ses activités de sensibilisation. L'objectif est d'aider les entreprises vietnamiennes à accéder aux réseaux de distribution locaux, notamment par le biais de foires commerciales, d'événements de promotion et d'initiatives de mise en relation d'affaires.

VNA/CVN