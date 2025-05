Le marché vietnamien du transport aérien prouve sa croissance

Croissance du trafic aérien pendant les vacances du 30 avril et du 1er mai

Le pays a enregistré le taux de croissance le plus élevé parmi les 10 premiers marchés de la région, avec une augmentation de 121% du nombre de passagers sur la décennie.

L’IATA attribue cette croissance à la robuste performance économique du Vietnam et à sa popularité croissante en tant que destination touristique. De 2000 à 2024, le PIB du pays a progressé à un taux annuel moyen de 6,2% et a atteint 7,1% en 2024 seulement, l’un des taux les plus élevés de la région.

Les voyages internationaux au Vietnam ont explosé, sept des dix principaux marchés émetteurs ayant plus que doublé en volume entre 2014 et 2024. Le tourisme en provenance d’Inde a décuplé, grâce à l’intensification des échanges bilatéraux, progressant de 11% par an au cours de la dernière décennie pour atteindre 15 milliards de dollars en 2024.

Le développement des liaisons aériennes directes et la simplification des procédures de visa, notamment entre des villes indiennes comme New Delhi et Mumbai et des villes vietnamiennes comme Hô Chi Minh-Ville et Hanoï, ont encore stimulé le tourisme entrant.

Les voyages en provenance de la République de Corée ont également connu une croissance remarquable, plus de cinq fois plus importante au cours de la décennie. En 2024, la République de Corée est restée la première source de touristes internationaux du Vietnam, plus du double de ceux en provenance de Chine, et la deuxième source d’investissements directs étrangers.

Malgré ces gains, la croissance de 107% du trafic aérien intérieur au Vietnam reste inférieure à celle du trafic international, qui a progressé de 150% sur la même période. En réalité, le trafic intérieur en 2024 était inférieur de 24% à celui de 2022, lorsque la reprise post-pandémie avait atteint son apogée. Ce déficit est en partie dû à des limitations de capacité : certains avions ont été cloués au sol en raison de problèmes de moteur et de nombreux autres ont été réaffectés pour répondre à la demande internationale croissante.

Parallèlement, les services de fret aérien vietnamiens se sont également développés, leurs revenus ayant augmenté de plus de 30% en glissement annuel en 2024. Cependant, les services passagers continuent de dominer les revenus des compagnies aériennes, représentant entre 53% et 71% du total des bénéfices des transporteurs vietnamiens.

Une préoccupation potentielle concerne la proposition d’instaurer des droits de douane réciproques de 46% sur les exportations vietnamiennes vers les États-Unis, qui pourraient affecter les volumes de fret aérien. En 2024, les exportations vers les États-Unis se sont élevées à 119,5 milliards de dollars américains, soit 30% des exportations totales du Vietnam et un quart de son PIB.

À l’avenir, la demande croissante de voyages et le dynamisme du secteur touristique vietnamien devraient soutenir la dynamique à long terme de son industrie aéronautique.

