Centrales nucléaires : Ninh Thuân accélère la libération des terrains et la réinstallation

La province de Ninh Thuân (Centre) accélère la mise en œuvre des projets de libération des terrains et de réinstallation afin de garantir l'avancement des deux centrales nucléaires.

Des mécanismes et politiques spécifiques seront appliqués pour soutenir les milliers de personnes directement affectées par le projet. Concrètement, plus de 1.460 foyers sont concernés par la récupération des terres pour les centrales nucléaires de Ninh Thuân 1 et 2.

En réponse, deux zones de réinstallation de plus de 118 ha ont été planifiées dans les communes de Phuoc Dinh et Vinh Hai, comprenant plus de 1.100 lots résidentiels, ainsi qu'une zone de réinstallation agricole de près de 160 ha.

Les autorités des districts de Thuân Nam et Nam Hai s'emploient activement à notifier les récupérations foncières, à mener des enquêtes, à évaluer les biens, et plus encore.

Conçues selon les standards d'une zone urbaine touristique moderne, les zones de réinstallation iront au-delà du simple logement. Elles stimuleront également le développement d'activités commerciales, de services et de production, offrant ainsi aux habitants des opportunités de reconversion professionnelle et assurant des moyens de subsistance durables.

La province a soumis au ministère des Finances une demande d'allocation de fonds du budget central pour 2025, estimant un besoin initial de 3.200 milliards de dôngs pour le projet de réinstallation.

Le 19 février 2025, l'Assemblée nationale a adopté une résolution stipulant plusieurs mécanismes et politiques spéciales pour l'investissement dans la construction des centrales nucléaires de Ninh Thuân, incluant une indemnisation majorée jusqu'à 1,5 fois les barèmes standards.

