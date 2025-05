Nouvelle dynamique de développement pour Hô Chi Minh-Ville

Conformément à la politique de réorganisation des unités administratives provinciales déjà approuvée, la région Sud-Est aura deux nouvelles entités administratives : Hô Chi Minh-Ville (fusion des provinces de Binh Duong, Bà Ria-Vung Tàu et Hô Chi Minh-Ville) et la province de Dông Nai (fusion de Dông Nai et de Binh Phuoc).

>> Hô Chi Minh-Ville renforce ses mesures contre les médicaments falsifiés et de mauvaise qualité

>> Hô Chi Minh-Ville au Top 5 des meilleurs écosystèmes des start-up d’Asie du Sud-Est

>> Hô Chi Minh-Ville cherche à développer des produits OCOP

>> Le Vietnam invité à se transformer et à collaborer face aux mutations du commerce mondial

Cette décision est perçue comme porteuse de nouvelles perspectives de développement, insufflant une dynamique nouvelle à Hô Chi Minh-Ville, locomotive économique du pays.

Photo : VNA/CVN

Du "triangle de croissance" à une super-métropole

Depuis cinquante ans, la région Sud-Est constitue un principal moteur de croissance économique du pays. Son noyau - Hô Chi Minh-Ville - et les provinces de Bà Ria-Vung Tàu et Binh Duong forment l’un des pôles les plus dynamiques de l’économie régionale et nationale.

Les liens entre Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu se sont tissés de longue date et ont évolué de manière naturelle. Hô Chi Minh-Ville est le principal centre financier et commercial du pays, abritant de grandes institutions bancaires, la bourse, des universités et instituts de recherche de premier plan, des zones de haute technologie ainsi qu’un écosystème d’innovation.

Binh Duong s’est imposée comme une destination attractive pour les industries manufacturières, grâce à son réseau développé de parcs industriels, une gouvernance proactive et des politiques flexibles d’attraction des investissements.

Bà Ria-Vung Tàu, de son côté, bénéficie d’atouts stratégiques dans les domaines des ports en eau profonde, de l’énergie et du tourisme côtier et insulaire.

Cependant, la fragmentation administrative empêche ces trois localités de fonctionner comme un système urbain intégré. Les projets d’infrastructures de transport interprovinciaux sont souvent déconnectés, et l’absence de coordination freine l’élaboration de stratégies cohérentes dans l’industrie, les services, la logistique ou le tourisme. Cette situation engendre une concurrence intra-régionale nuisible et un gaspillage de ressources.

Selon l’économiste Nguyên Tuân Anh, de la Saigon Industry Corporation, la fusion de ces trois localités permettra une unification institutionnelle, facilitant une planification du développement fondée sur des espaces fonctionnels interconnectés, la réorganisation des pôles de croissance, et un meilleur équilibre entre les dynamiques urbaines, industrielles, maritimes et rurales.

Les grandes métropoles ayant réussi à l’international partagent un dénominateur commun : une restructuration profonde de leur gouvernance, adossée à une vision de développement à long terme, souligne-t-il.

Photo : VNA/CVN

Le Docteur Nguyên Manh Hung, chef du département de droit administratif à l’Université de droit de Hô Chi Minh-Ville, propose une nouvelle approche de la super-métropole, axée sur la réforme institutionnelle et le renforcement des capacités de gestion. Pour devenir une métropole d’envergure asiatique, Hô Chi Minh-Ville doit mettre en place des mécanismes de gouvernance spécifiques, orientés vers l’innovation, la créativité et l’efficacité.

Il souligne aussi la nécessité de bâtir un modèle complet de gouvernance urbaine, basé sur une décentralisation accrue et une délégation élargie des pouvoirs. Par ailleurs, l’accélération de la transformation numérique dans la gestion urbaine et la construction d’un gouvernement électronique intelligent sont des priorités indispensables.

Capital humain et secteur privé : des leviers clés

Le renforcement des ressources humaines qualifiées et la stimulation du secteur privé sont considérés comme des leviers essentiels pour faire émerger Hô Chi Minh-Ville comme une super-métropole asiatique dynamique. Cette ambition s’inscrit dans le cadre d’une volonté politique affirmée par le Parti et le gouvernement de promouvoir les sciences, les technologies, l’innovation, la transformation numérique et de considérer l’économie privée comme l’un des moteurs principaux du développement économique.

Après la fusion, le rôle de locomotive économique de Hô Chi Minh-Ville sera encore renforcé. Avec une économie pesant près de 1.780.000 milliards de dôngs - déjà en tête du pays - l’intégration de Binh Duong et de Bà Ria-Vung Tàu portera sa taille économique à plus de 2.700.000 milliards de dôngs, soit un quart du PIB national, et presque le double de celle de Hanoï (1.420.000 milliards de dôngs). La fusion de ces deux bastions de la production industrielle, de l’énergie et du tourisme confirmera le rôle de pilier de Hô Chi Minh-Ville dans l’économie nationale.

De nombreux experts estiment que l’élargissement des limites administratives de la ville renforcera la connectivité régionale, notamment avec les régions Sud-Est et Sud-Ouest, en stimulant le développement des infrastructures de transport et de logistique, et en favorisant le développement industriel, particulièrement les secteurs portuaire, énergétique et de la construction. Cela apportera une réponse concrète au manque d’espace et de ressources qui freine le développement de la ville depuis plusieurs années.

"Après la fusion, Hô Chi Minh-Ville bénéficiera de deux infrastructures clés dont elle ne disposait pas auparavant : le plus grand port maritime de la région, Cai Mep-Thi Vai, situé à Bà Ria-Vung Tàu, et la plus grande gare de fret ferroviaire du Vietnam, Song Thân, à Binh Duong. Cela ouvrira des perspectives d’expansion urbaine industrielle et technologique vers le nord, ainsi que de développement d’un réseau de villes portuaires et de stations balnéaires vers le sud et le sud-est", analyse l’expert en urbanisme, docteur ès sciences Ngô Viêt Nam Son.

Photo : VNA/CVN

La connexion des ports existants et des projets de ports en eau profonde en cours d’étude constitue un levier pour faire de la nouvelle Hô Chi Minh-Ville un centre logistique doté d’un vaste système de ports internationaux, un carrefour du commerce maritime, et un centre économique maritime à la fois régional et mondial - une véritable super-métropole asiatique.

Si Hô Chi Minh-Ville conserve sa première place économique après la fusion, la nouvelle province de Dông Nai (fusion de Dông Nai et Binh Phuoc) devrait aussi s’imposer avec une économie estimée à 613.000 milliards de dôngs, la plaçant au quatrième rang national. Dông Nai s’affirme depuis des années comme une province industrielle majeure, tandis que Binh Phuoc connaît un essor dynamique récent.

La fusion de Binh Phuoc et Dông Nai permettra au Sud-Est de se doter de deux moteurs économiques puissants. Elle facilitera aussi les liens entre les Hauts Plateaux du Centre et l’économie du Sud-Est, jusqu’à la mer, grâce à des connexions logistiques optimisées, favorisant ainsi le transport des matières premières et des produits vers Hô Chi Minh-Ville pour la consommation ou l’exportation, tout en dynamisant le tourisme, les services et le commerce.

La fusion des unités administratives de niveau provincial illustre une stratégie de développement ambitieuse. Elle vise à concentrer les ressources, créer de nouveaux espaces de croissance et renforcer la compétitivité des localités. Notamment, elle confortera le rôle important de Hô Chi Minh-Ville sur la carte économique régionale et nationale.

VNA/CVN