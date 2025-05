Le Vietnam exporte 195.600 tonnes de noix de cajou en quatre mois

>> L'industrie de la noix de cajou face au risque d'un déficit commercial

>> Le Vietnam en tête des exportations mondiales de noix de cajou

Photo : VNA/CVN

Cela représente une baisse de 10% en volume, mais une augmentation de 14,4% en valeur par rapport à la même période 2024.

Rien qu’en avril, le Vietnam a expédié 73.410 tonnes de noix de cajou, soit une hausse de 31,5% en volume et de 28,6% en valeur par rapport à mars, et de 9,6% en volume et de 37,9% en valeur par rapport à l’année précédente.

Les prix à l’exportation des noix de cajou ont considérablement augmenté par rapport à la même période l’année dernière.

Au cours des quatre premiers mois de l’année, le prix moyen à l’exportation a atteint 6.817 dollars la tonne, soit une hausse de 27,1% par rapport à la même période l’année dernière.

En termes de structure de marché, la Chine, les États-Unis, les Pays-Bas, les Émirats arabes unis (EAU) et l’Allemagne ont été les cinq principaux marchés d’exportation des noix de cajou vietnamiennes en avril.

La Chine est devenue le premier marché d’exportation du Vietnam pour les noix de cajou. Elle a enregistré la plus forte croissance au cours du mois, avec 23.750 tonnes pour une valeur de 149,1 millions de dollars. Ce chiffre représente un bond de 126,7% en volume et de 129,8% en valeur par rapport à mars.

Le vice-président de l’Association vietnamienne de la noix de cajou (VINACAS), Bach Khanh Nhut, a déclaré qu’en 2025, le secteur de la noix de cajou ambitionnait de dépasser les 4,5 milliards de dollars à l’exportation. Pour atteindre cet objectif, le secteur se concentrera sur trois piliers : l’amélioration de la qualité des produits, la diversification des marchés et le renforcement de la promotion commerciale.

En 2023, la délégation de promotion commerciale de la VINACAS s’est rendue au Japon, considéré comme un marché émergent. En 2024, elle s’est rendue en Chine et, cette année, des activités de promotion commerciale devraient avoir lieu en septembre en Australie.

Les entreprises vietnamiennes du secteur accordent également une attention particulière au marché du Moyen-Orient, notamment aux Émirats arabes unis. Ce pays est considéré comme une plaque tournante du commerce des produits agricoles dans la région. De nombreuses entreprises vietnamiennes du secteur participent au salon GoodFood qui se tient chaque année en février aux Émirats arabes unis afin de rechercher des opportunités de coopération et d’élargir leur marché.

Selon Bach Khanh Nhut, pour réussir à pénétrer ce marché potentiel, il est essentiel que les entreprises vietnamiennes améliorent proactivement leurs processus de production et la qualité de leurs produits, de mettre à jour régulièrement les informations sur le marché du Moyen-Orient afin de s’adapter rapidement et de respecter les exigences et normes spécifiques.

La VINACAS servira de passerelle en favorisant les relations avec les conseillers commerciaux et les ambassades vietnamiennes dans les pays du Moyen-Orient. Son objectif est de recueillir et de fournir des informations sur des partenaires de confiance et de minimiser les risques potentiels pour les entreprises.

VNA/CVN