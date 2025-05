Connection commerciale entre entreprises de Huê et distributeurs de Hô Chi Minh-Ville

Le 23 mai dans la mégapole du Sud, le Centre d'investissement, de commerce et de soutien aux entreprises de la ville de Huê (Centre), en collaboration avec le Service de l'industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville et le Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), a organisé une conférence sur la connexion commerciale entre entreprises et distributeurs de ces deux villes.

La conférence vise à aider les entreprises de la ville de Huê à avoir l'opportunité de se rencontrer, d'échanger et de se connecter avec les sociétés de vente au détail, les systèmes de distribution, les exportateurs et les centres de consommation de produits à Hô Chi Minh-Ville. C’est également une occasion d’aider les entreprises à promouvoir le commerce, à former et à élargir progressivement la chaîne de production et de consommation des produits, des biens et des services de la ville de Huê avec des partenaires nationaux et étrangers.

Promouvoir les spécialités de Huê

Dans son discours d'ouverture, Nguyên Thi Bich Thao, directrice du Centre de promotion des investissements, du commerce et du soutien aux entreprises de la ville de Huê, a déclaré que la conférence de connexion commerciale avait été organisée pour créer un pont direct entre les entreprises, les coopératives et les installations de production de Huê avec les systèmes de distribution, les supermarchés, les détaillants et les plateformes de commerce électronique de Hô Chi Minh-Ville, l'un des plus grands centres économiques et de consommation du pays. Il s’agit d’une opportunité importante pour les produits typiques de Hue d’atteindre plus efficacement les consommateurs du Sud, participant progressivement à une chaîne d’approvisionnement vaste et durable.

La ville de Huê n'est pas seulement une terre riche en valeurs culturelles et historiques, mais aussi un lieu de convergence de produits agricoles, d'artisanat et de produits OCOP (À chaque commune son produit) uniques et imprégnés d'identité locale. Ces dernières années, la localité a déployé des efforts pour innover dans les activités de promotion commerciale et une direction pratique, en accompagnant les entreprises dans l'expansion des marchés de consommation de produits dans le pays et à l’étrangers.

La directrice Nguyên Thi Bich Thao a ajouté qu'en participant à cette conférence, la délégation commerciale de Huê a apporté plus de 20 unités avec des produits uniques, typiques et potentiels, reflétant de manière vivante la capacité de production, la créativité et l'esprit d'intégration des entreprises de de la localité. Ces produits typiques comprennent: des produits agricoles - des spécialité telles que la tisane royale, les gâteaux pressés de Huê, le miel sauvage, le café salé ou encore les produits à base de lotus de Huê; les produits OCOP et les produits ruraux typiques telles que le rotin et le bambou de Bao La, l'huile de cajeput, les épices pour nouilles de bœuf de Huê, les áo dài, les fleurs en papier, l'encens de Huê ; et des produits profondément transformés et respectueux de l'environnement tels que des nouilles à la farine de banane biologique et des gâteaux au lotus de Huê. Ces produits garantis de qualité sont imprégnés de l'identité de Huê et présentent des designs d'emballage très esthétiques et des documents juridiques complets permettant d’étendre leur consommation aux grands systèmes de distribution.

Renforcer le lien commercial avec d’autres provinces et villes

Selon Hô Thi Quyên, directrice adjointe de l'ITPC, afin de mettre en œuvre efficacement les contenus de coopération entre Hô Chi Minh-Ville et d’autres provinces et villes du pays, l'ITPC a été chargé par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville de concevoir des programmes visant à renforcer les activités de promotion commerciale, à connecter le commerce, à organiser des semaines d'exposition de produits pour présenter et promouvoir les produits et spécialités OCOP d’autres provinces et villes dans tout le pays, en particulier certaines localités des régions du Nord et du Centre-Nord.

Dans les temps à venir, l'ITPC continuera de se concentrer sur la mise en œuvre de la coordination et de promouvoir davantage les activités de coopération avec la ville de Huê en particulier et certaines localités des régions du Nord et du Centre-Nord en général. Il mettra également en œuvre des contenus de coopération pratiques et ciblés, la poursuite de la promotion du rôle de Hô Chi Minh-Ville en tant que pont efficace et canal important de promotion commerciale dans la présentation des produits OCOP et des produits typiques des régions à travers le pays.

"Grâce à cette conférence, il est non seulement attendu que les entreprises de Huê saisissent les tendances du marché et les normes commerciales actuelles à Hô Chi Minh-Ville, mais également qu’elles créent des connexions efficaces entre l'offre et la demande, élargissant ainsi les canaux de distribution et favorisant l'accueil des produits de Hue dans la communauté des consommateurs, contribuant à accroître la valeur économique locale et à renforcer les liens interrégionaux entre les deux localités", a souligné Hô Thi Quyên.

Texte et photos : Tân Dat/CVN