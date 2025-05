La raffinerie de Dung Quât réussit à produire des carburants militaires

Photo : Bnews/CVN

Depuis 2012, BSR collabore avec le ministère de la Défense pour développer des carburants tels que le Jet A-1K pour les avions à réaction et le DO L-62 pour les navires et sous-marins militaires. Ces carburants répondent aux normes internationales et ont été approuvés pour une utilisation dans les équipements militaires après avoir passé avec succès divers tests et essais techniques.

Il s’agissait d’une décision stratégique importante, car la plupart des carburants destinés aux équipements de défense étaient auparavant importés de l’étranger.

À ce jour, BSR a fourni plus de 222.500 m3 de Jet A-1K et de DO L-62 à l’armée. Ces carburants sont utilisés pour l’entraînement de routine, la maintenance et les activités de préparation au combat.

Le personnel militaire a confirmé la qualité et la fiabilité de ces carburants, affirmant qu’ils répondent à toutes les exigences techniques et contribuent à maintenir la stabilité opérationnelle dans des conditions difficiles.

Outre la production de carburant, BSR a également contribué à l’élaboration de règles et de normes nationales pour les carburants militaires, établissant ainsi une base solide pour ce travail au Vietnam.

BSR est désormais l’une des deux seules entreprises hors de la Fédération de Russie autorisées à produire ces carburants selon les normes militaires russes.

BSR et le ministère de la Défense ont renforcé leur collaboration ces dernières années. Entre 2020 et 2022, ils ont construit le dépôt de carburant 85, d’une capacité de stockage de 45.000 m3 de carburant. Ce dépôt contribue à l’approvisionnement en carburant pour les besoins militaires et améliore les interventions d’urgence du Vietnam.

En 2022 et 2023, BSR a généré respectivement plus de 902 milliards de dôngs (35 millions de dollars) et près de 2,1 billions de dôngs grâce aux carburants spéciaux. Cependant, les responsables de l’entreprise affirment que le projet ne se limite pas à une question financière : il soutient également la défense nationale.

Outre le maintien de l’approvisionnement en carburants Jet A-1K et DO L-62, les ingénieurs visent à développer de nouveaux produits, notamment des lubrifiants de qualité militaire.

L’utilisation de carburants spéciaux de production nationale pour des essais dans des équipements militaires constitue une avancée majeure. Les produits de BSR répondent non seulement aux normes techniques, mais garantissent également une sécurité absolue, s’est félicité le directeur du Département du pétrole du ministère de la Défense, Nguyên Van Luc.

À l’avenir, le département et BSR prévoient d’évaluer les capacités de stockage à long terme et d’inclure ces carburants dans la réserve nationale.

VNA/CVN