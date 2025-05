Binh Dinh investira 7.600 milliards de dôngs pour la modernisation de ses ports

La province de Binh Dinh (Centre) met en œuvre un ambitieux plan de modernisation de son système portuaire. L'objectif : accueillir des navires de plus grande taille et améliorer l'efficacité de la manutention des marchandises.

Un élément clé de ce plan est la modernisation du chenal de navigation de Quy Nhon. Cette amélioration permettra l'exploitation complète de navires d'une capacité maximale de 50.000 tonnes de port en lourd (TPL), supprimant ainsi les goulets d'étranglement persistants dans les infrastructures.

Photo : CTV/CVN

Les principaux projets comprennent la rénovation des chenaux de navigation maritime, la construction et l’agrandissement de quais, l’aménagement de zones de mouillage pour la protection contre les tempêtes, ainsi que la modernisation des postes d’amarrage et des installations de service pour la gestion spécialisée de l’État.

L’investissement total requis d’ici 2030 est estimé à 7.600 milliards de dôngs (292,3 millions de dollars américains). Sur ce montant, près de 1.300 milliards de dôngs seront consacrés aux infrastructures maritimes publiques, tandis que 6.300 milliards de dôngs seront alloués aux ports commerciaux assurant la manutention du fret.

Selon l’Administration maritime et l’Administration des voies navigables intérieures du Vietnam, cet investissement s’inscrit dans le cadre d’un plan détaillé de développement du port de Binh Dinh pour la période 2021-2030, récemment soumis au ministère de la Construction.

D’ici 2030, le système portuaire de la province devrait traiter entre 17,65 et 18,75 millions de tonnes de marchandises par an, dont 0,32 à 0,37 million d’EVP de marchandises conteneurisées, ainsi que 150.000 à 200.000 passagers annuellement.

En 2024, le trafic total de marchandises dans les ports de la province a dépassé 11,9 millions de tonnes, réparties en 81% de marchandises sèches, 11% de conteneurs et 8% de marchandises liquides.

Bien que le volume de fret ait augmenté à un rythme annuel moyen de 6%, le nombre d’escales a diminué de 2,2% par an en raison du passage de petits navires à des navires plus grands. Cette tendance souligne l’urgence de moderniser les infrastructures portuaires pour répondre à la demande croissante et évolutive du transport maritime.

Le système portuaire actuel de la province comprend les terminaux de Quy Nhon - Thi Nai - Dông Da, le terminal de Nhon Hôi et le port de Phu My, ainsi que des zones de mouillage, de transbordement et d’abris contre les tempêtes.

Dans le cadre du nouveau plan, d’ici 2030, Binh Dinh aura besoin d’environ 178 ha de terres et de plus de 19.400 ha de surface d’eau pour soutenir son développement portuaire, incluant les zones industrielles et les centres logistiques.

VNA/CVN