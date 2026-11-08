Poulet mijoté à la sauce aigre-douce

Saisis jusqu’à obtenir une belle coloration dorée, puis mijotés à feu doux, les morceaux de poulet gardent une chair tendre et juteuse. Ils sont généreusement nappés d’une sauce onctueuse et brillante, où l’acidité délicate du vinaigre de riz répond à la rondeur du sucre. Une touche de sauce pimentée vient relever l’ensemble, tandis que l’échalote et l’ail, revenus au préalable, libèrent leurs arômes chauds et gourmands.

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Pour 4 personnes

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 25 minutes

Ingrédients

- 1 kg de hauts de cuisses de poulet désossés

- 3 échalotes

- 4 gousses d’ail

- 5 g de coriandre

- 4 cuillères à soupe (c.à.s) de vinaigre de riz

- 1 c.à.s de sauce pimentée

- 2 c.à.s de ketchup

- 1/2 cuillère à café (c.à.c) de fécule de tapioca

- Assaisonnement : fond de volaille, sel, poivre moulu, nước mắm (sauce de poisson), sucre et huile

Préparation

- Écraser 3 échalotes et 4 gousses d’ail à l’aide d’un mortier. Ajouter ensuite 1 c. à s. d’eau, puis mélanger. Placer ce mélange dans un sac en tissu propre ou dans un chinois fin, puis presser fermement afin d’en extraire le jus destiné à la marinade. Conserver la pulpe d’échalote et d’ail pour la faire rissoler ultérieurement.

- Verser le jus d’échalote et d’ail dans un récipient contenant le kilo de poulet. Ajouter 1 c. à c. de fond de volaille, 1/2 c. à c. de sel et 1/2 c. à c. de poivre moulu. Mélanger en massant délicatement la viande avec les mains afin de bien répartir les assaisonnements. Laisser mariner durant environ 20 minutes pour permettre aux arômes de bien imprégner la chair.

- Préparation de la sauce aigre-douce : dans un bol, verser successivement 2 c. à s. de nước mắm, 2 c. à s. de sucre, 4 c. à s. de vinaigre de riz, 1 c. à s. de sauce pimentée, 2 c. à s. de ketchup, 6 c. à s. d’eau et 1/2 c. à c. de fécule de tapioca. Remuer soigneusement jusqu’à la dissolution complète du sucre et de la fécule.

Cuisson

- Faire chauffer une poêle sur le feu et y verser environ un tiers de bol d’huile. Dès que l’huile est bien chaude, y déposer les morceaux de poulet marinés. Faire saisir à feu vif en déplaçant légèrement les morceaux pour garantir une cuisson uniforme au contact de la matière grasse et obtenir une belle coloration dorée, aux bords légèrement croustillants.

- Au bout d’environ 6 minutes, les retourner et poursuivre la cuisson pendant 5 minutes supplémentaires, jusqu’à ce que l’autre face arbore elle aussi une belle teinte dorée.

-Une fois le poulet bien doré, le repousser sur un bord de la poêle. Dans l’huile restante, faire revenir la pulpe d’échalote et d’ail réservée jusqu’à ce qu’elle soit bien parfumée et légèrement dorée. Les effluves du poulet grillé se mélangent alors à ceux des aromates, garantissant un résultat particulièrement savoureux. Retirer le surplus d’huile de la poêle en n’en gardant qu’une faible quantité afin d’éviter un rendu trop gras.

- Verser ensuite l’ensemble de la sauce aigre-douce dans la poêle. Remuer doucement durant 30 secondes, puis retourner les morceaux de poulet afin de les enrober parfaitement. Réduire l’intensité du feu, couvrir et laisser mijoter à feu doux pendant 8 minutes.

- Après ces 8 minutes, retirer le couvercle, retourner à nouveau les morceaux et poursuivre la cuisson à feu doux jusqu’à ce que la sauce réduise, épaississe et enrobe généreusement le poulet. Éteindre le feu, puis parsemer de coriandre fraîchement ciselée.

Nguyên Thành/CVN