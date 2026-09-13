Maquereau à l’orange

Le maquereau à l’orange associe la richesse naturelle du poisson à la fraîcheur légèrement acidulée de l’orange. Les filets sont d’abord dorés à la poêle, puis mijotés avec du jus d’orange, de l’ail, des échalotes et quelques assaisonnements.

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La chair reste tendre tout en s’imprégnant progressivement des arômes fruités de la sauce. Servi avec du riz blanc, ce plat trouve naturellement sa place dans un repas familial, simple et généreux.

Pour 2 personnes

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 15 minutes

Ingrédients

- 1 tranche de maquereau d’environ 250 g

- 2 oranges

- 1 cuillère à soupe d’ail et d’échalotes hachés

- Un peu d’huile

- Assaisonnement : fond de volaille, nuoc mam (saumure de poisson), poivre, sucre

- Un peu de ciboule

Préparation

* Sauce

- Presser les deux oranges et recueillir le jus dans un petit bol. Ajouter 1 cuillère à café (c.à.c) de fond de volaille, 1 c.à.c de sucre, 2 cuillères à soupe de nuoc mam et un peu de poivre.

- Mélanger soigneusement jusqu’à ce que tous les assaisonnements soient bien incorporés.

* Astuce : si les oranges sont trop acides, ajouter un peu de sucre afin d’équilibrer la saveur.

Cuisson

- Laver soigneusement la tranche de maquereau, puis sécher les deux faces avec du papier absorbant afin de limiter les projections d’huile pendant la cuisson. Faire chauffer une poêle avec suffisamment d’huile pour en couvrir le fond.

- Lorsque l’huile est chaude, faire frire le maquereau à feu moyen. Le retourner délicatement afin de dorer uniformément les deux côtés. Le retirer et le laisser s’égoutter sur une assiette.

- Réutiliser la poêle ayant servi à faire frire le poisson, ou en utiliser une nouvelle. Faire revenir l’ail et les échalotes hachés jusqu’à ce qu’ils soient bien parfumés.

- Verser ensuite la sauce à l’orange dans la poêle et porter à ébullition. Ajouter la tranche de maquereau.

- L’arroser régulièrement de sauce à l’aide d’une cuillère afin qu’elle s’imprègne uniformément des saveurs. Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que la sauce épaississe légèrement, puis éteindre le feu.

- Déposer le maquereau dans une assiette, napper de sauce à l’orange et parsemer de ciboule.

Le maquereau à l’orange présente une peau légèrement ferme et une chair tendre, douce et naturellement sucrée. Ce plat principal aigre-doux est particulièrement savoureux accompagné de riz chaud.

Nguyên Thành/CVN