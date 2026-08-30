Poitrine de porc braisée au canarium vert

Plat rustique emblématique du Nord du Vietnam, la poitrine de porc braisée au canarium vert séduit par un équilibre parfait de saveurs. La richesse d’une viande fondante s’y marie à la note subtilement acidulée et à la texture charnue du fruit. Mijotée à feu doux dans un jus d’épices parfumé, la poitrine se pare d’une belle robe ambrée, enrobée d’une sauce onctueuse.

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Pour 3 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 1 heure 30 minutes

Ingrédients

- 600 g de poitrine de porc

- 200 g au canarium vert

- 3 échalotes

- 1 cuillère à soupe (c.à.s) d’huile

- 1 c.à.s de caramel liquide

- Quelques piments frais

- Assaisonnement : fond de volaille, sucre, nuoc mam (saumure de poisson), poivre

Préparation

- Laver la poitrine de porc avec de l’eau légèrement salée pour en éliminer l’odeur, puis bien l’égoutter. La découper en morceaux assez gros, de taille similaire à ceux utilisés pour le porc braisé, afin qu’elle ne se désagrège pas pendant la longue cuisson.

- Mettre la viande dans un grand saladier et la faire mariner avec 1 c.à.s de fond de volaille, 1 c.à.s de sucre et 2 c.à.s de nuoc mam. Ajouter les échalotes, le piment et le poivre légèrement écrasés, puis bien mélanger. Laisser mariner pendant 30 minutes afin que la viande s’imprègne des assaisonnements.

- Faire tremper les canariums verts, puis les rincer à l’eau légèrement salée. Entailler chaque fruit dans le sens de la longueur pour le couper en deux, ou l’écraser délicatement au pilon, selon les préférences. Bien que moins esthétique, ce dernier procédé libère davantage les notes acidulées et la légère amertume du fruit, rehaussant ainsi le goût du plat.

- Après avoir légèrement écrasé les fruits, les incorporer entièrement au saladier contenant la viande marinée. Mélanger soigneusement à la main afin de bien répartir les ingrédients.

Cuisson

- Faire chauffer une casserole, ajouter 1 c.à.s d’huile, puis ajouter la viande et les canariums verts. Faire revenir le tout à feu vif en remuant régulièrement. Lorsque la viande est bien saisie et raffermie, ajouter 1 c.à.s de caramel liquide et mélanger. Verser ensuite suffisamment d’eau pour que le liquide arrive presque à hauteur de la viande, puis commencer la cuisson.

- À ébullition, réduire le feu et écumer. Couvrir et laisser mijoter doucement pendant environ 1 heure à 1 heure 30 minutes, jusqu’à ce que la viande soit bien tendre, que les canariums verts deviennent fondants et farineux et que la sauce épaississe. Goûter et rectifier l’assaisonnement si nécessaire. Éteindre le feu et transférer le plat dans un bol avant de servir avec du riz chaud.

Nguyên Thành/CVN