Soupe aigre-douce au thon

La soupe aigre-douce au thon est un grand classique de la cuisine vietnamienne, réputé pour son parfait équilibre entre l’acidité rafraîchissante de l’ananas, la fraîcheur de la tomate et la chair délicate du thon frais. Son bouillon savoureux, à la fois parfumé et réconfortant, est une ode à la cuisine familiale : simple à réaliser, nourrissant et idéal pour l’été.

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Pour 4 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 15 minutes

Ingrédients

- 400 g de thon

- 1/4 d’ananas

- 2 tomates

- 100 g de fleur de bananier émincée

- Herbes aromatiques : citronnelle, piment, piment en poudre, ciboulette, échalotes, ail

- Assaisonnement : sel, sucre, fond de volaille, nuoc mam (saumure de poisson)

Préparation

- Piler ensemble la partie blanche de la ciboulette, le piment, le piment en poudre, le sel et le fond de volaille jusqu’à obtenir une pâte homogène. Enrober le thon de cette préparation et laisser mariner pendant 5 minutes afin de lui permettre de s’imprégner des saveurs tout en atténuant son odeur.

- Couper les tomates en quartiers. Tailler l’ananas en tranches de 5 à 7 mm d’épaisseur. Couper la ciboulette en tronçons. Écraser légèrement les tiges de citronnelle, puis les couper en morceaux.

Cuisson

- Faire revenir la citronnelle, les échalotes et l’ail hachés dans un peu d’huile de rocou jusqu’à ce qu’ils dégagent leur parfum. Ajouter le thon et le saisir légèrement. Verser 1,2 litre d’eau bouillante, assaisonner selon le goût, puis ajouter l’ananas et les tomates. Laisser cuire jusqu’à ce que les ingrédients soient tendres. Incorporer enfin la fleur de bananier émincée, la ciboulette et une cuillère à soupe de nuoc mam, puis retirer du feu.

Servi bien chaud, ce bouillon offre de belles couleurs, un équilibre harmonieux entre les saveurs acidulées et sucrées, ainsi qu’un thon savoureux à la chair tendre qui conserve toute sa texture. Le tout s’apprécie idéalement accompagné de riz blanc chaud.

Nguyên Thành/CVN