Dinh Thuy et son immersion dans l’art

Artiste-peintre, Dinh Thuy est actuellement maître de conférences à l'École polytechnique de Hô Chi Minh-Ville, tout en consacrant une partie de son temps à la peinture.

Pour elle, la création artistique est une manière de s’immerger dans l’art, d’aimer, de se souvenir et de préserver ses émotions.

Dans sa vie, elle reconnaît deux grands amours : Hanoï, où elle a passé une grande partie de son enfance, et Hô Chi Minh-Ville, où elle vit aujourd’hui. De la capitale de son cœur, elle garde de multiples souvenirs qu’elle retranscrit dans son œuvre.

L’année dernière, elle a ainsi exprimé son affection pour Hanoï au travers d’une œuvre majeure intitulée Hoài Niệm (Nostalgie), un témoignage profondément émouvant de son attachement à la ville. Réalisée en laque, cette pièce a été présentée dans plusieurs expositions, notamment au Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville.

Sa ville d’adoption occupe, elle aussi, une place essentielle dans son univers créatif. À ses yeux, Hô Chi Minh-Ville est trépidante, vibrante et étincelante pour ceux qui ne font qu’y passer. Mais pour qui prend le temps de s’y attarder, on ne peut qu’y ressentir l’amour, la sincérité, la gentillesse et la bonté de ses habitants. Par amour pour la mégapole du Sud, elle a réalisé l’œuvre Rue des Saisons Changeantes.

Elle en parle avec émotion : "Le rythme de la vie urbaine, tel une musique vibrante, se reflète dans les toits ondulants et les gratte-ciel, parfois adoucis par des rangées d’arbres verdoyants. Ce rythme imprègne l’espace, la lumière dorée du soleil et le rouge des toits soulignent la perspective et confèrent à la peinture un caractère unique".

Dinh Thuy observe et ressent chaque changement autour d’elle, qu’elle façonne dans son art. Selon elle, la beauté de la ville ne réside pas uniquement dans ses rues ou ses espaces ouverts, mais aussi dans la chaleur humaine qui s’en dégage. Elle perçoit la simplicité et la sincérité des habitants, ainsi que leur attachement à la nature.

C’est pour cette raison qu’elle peint avec émerveillement la fleur de lotus et son feuillage, dont les couleurs, les formes et la composition insufflent à ses œuvres mouvement et vitalité. Le balancement délicat des pétales, la courbure élégante des feuilles - autant de scènes qu’elle a observées, contemplées et admirées - resteront gravées dans son cœur.

L’artiste privilégie la laque et le papier dó, convaincue que ces matériaux donnent aux œuvres une beauté empreinte de nostalgie, qu’elle souhaite préserver.

Texte et photos : Hervé Fayet - Dinh Thuy/CVN