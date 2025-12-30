Couleurs printanières

" Continuer, continuer à vivre une belle vie et poursuivre ma peinture. Mon parcours artistique est encore long et mon amour pour la peinture ne cessera jamais", ainsi s’exprime l’artiste peintre Nguyên Phuoc Ngoc Anh lorsqu’on prend de ses nouvelles. Qu’elle continue ainsi à peindre des œuvres douces et aimantes, remplies d'amour pour les gens et la vie.

>> Mekong Quilts : l’artisanat au service de l’autonomie et de la transformation sociale

>> Dinh Thuy et son immersion dans l’art

>> Un laqueur en quête de paix et de romantisme

Amoureuse des beautés naturelles

Nguyên Phuoc Ngoc Anh est née en 1962 à Huê et y a grandi. Pour elle, ce sera à jamais une terre magnifique, riche en traditions culturelles, qui a nourri son âme.

Elle est actuellement membre de l'Association des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville et a un parcours académique impressionnant : diplômée d'un master en sciences de l’Écologie humaine de l’Université Libre de Bruxelles (Belgique), d'un Master ès sciences en chimie organique de l’Université nationale de Hanoï et d'une Licence ès sciences en physique-chimie de l’Université de Huê.

Elle se définit comme une vagabonde dans le monde des couleurs. Elle aime représenter le monde qui l'entoure, la culture, la beauté de la nature et exprimer ses émotions à travers ses peintures en utilisant divers matériaux (la laque, la peinture sur soie, la peinture en poudre, l’encre...).

Chacun de ses tableaux est le fruit de réflexions poussées sur les merveilles qui l’entourent et sur un besoin de partage des beautés qu’elle perçoit autour d’elle.

Sa ville natale et d’autres lieux magiques

Son amour pour la patrie, pour sa famille et la nostalgie de sa ville natale se reflètent dans nombre de ses peintures, comme les paysages de Huê tels que Lagune de Chuon, Coucher de soleil à Huê, Matin, La cuisine de ma mère (la peinture que je préfère parmi ses œuvres) ou Un coin de mon jardin.

Ses représentations de paravent ou d’un frangipanier planté par son père émeuvent l’observateur par leur sincérité et leurs sentiments chaleureux.

Chaque paysage qu'elle visite laisse toujours dans son âme des sentiments sur la beauté de la nature et des gens, qu'elle transmet à travers ses laques comme Gouttes de soleil, Souvenirs des Hautes Terres, Couleurs printanières ou Quai de campagne.

Ses œuvres ont été présentées lors d'expositions nationales ou régionales ainsi qu’au Musée des Beaux-Arts de Hô Chi Minh-Ville, notamment en 2025 lors de l’exposition "Encre et aquarelle" organisée par l’Association des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville, à l’exposition collective "Valse des laques" organisée à l’Association des Beaux-Arts de Hô Chi Minh-Ville ou en 2024 à l’exposition "Soleil printanier" organisée par le Centre d'information, d'exposition et de cinéma de Hai Phong et le Musée des Beaux-Arts de Hai Phong.

Parlant de ses futurs projets, elle offre un large sourire convivial et conclut : "Tant que je serai en bonne santé, je continuerai à créer". On a hâte de suivre ses prochaines pérégrinations.

Contact : ngocanh16hu@gmail.com

Texte et photos : Hervé Fayet - Ngoc Anh/CVN