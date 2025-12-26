Exposition : les silences picturaux et le monde de Duong

Le monde de Duong - Les murmures des gouttes de soleil est la toute première exposition personnelle de la peintre Bùi Thi Hai Duong. Elle se tient jusqu’au 5 janvier au Centre d’art et de communauté Lotus Van, à Hô Chi Minh-Ville.

L’exposition présente 39 œuvres abstraites réalisées au cours des dix derniers mois, offrant un espace visuel à la fois saisissant et d’une grande force expressive.

Deux vies parallèles

Passionnée de dessin depuis l’enfance, Hai Duong a commencé par les couleurs populaires des estampes Dông Hồ sur papier dó. En 2022, elle reprend la peinture à l’aquarelle sur papier dó, un matériau lié à ses souvenirs d’enfance et en adéquation avec son désir d’insuffler une touche de modernité à la tradition. En octobre 2024, elle dévoile plus de 30 peintures abstraites à l’aquarelle, exprimant ses "instants de silence" intérieurs.

Pour Duong, peindre est une manière de se ménager une pause spirituelle après le tourbillon de la vie quotidienne. Chaque toile devient un espace où son âme s’apaise, se rééquilibre, se régénère, avant de se relever avec sérénité face aux fatigues et aux secousses de l’existence.

Après l’aquarelle, cette exposition marque son passage à l’acrylique, un médium à séchage rapide qui lui permet de gagner du temps. Car chaque jour, une fois ses obligations professionnelles assumées et son rôle d’épouse et de mère accompli, Duong ne dispose que de quelques heures tard dans la nuit pour se consacrer à sa passion. Elle est convaincue que, maîtrisé avec rigueur, l’acrylique peut se révéler aussi souple et fluide que l’aquarelle.

Les œuvres abstraites de Duong se distinguent par la vigueur et l’âpreté de leurs lignes, de leurs couleurs et de leur gestuelle. Derrière cette force se cache une quête du beau à l’état pur et l’intériorité intense d’une artiste profondément habitée.

La sincérité envers l’art

Pour Le Monde de Duong, Hai Duong a patiemment rassemblé chaque instant disponible afin de peindre durant dix mois. Toutes les œuvres naissent d’émotions authentiques : elle ne revendique aucune école ni style précis. Elle peint à l’instinct, ce qu’elle voit, ce qu’elle traverse, ce qui la touche au plus profond d’elle-même.

Consciente que l’art abstrait est exigeant et s’adresse à un public averti, Duong n’en est pas moins déterminée : l’abstraction lui offre une liberté totale et la possibilité d’être la plus sincère possible avec ses propres émotions. Ami de longue date, le chercheur en arts plastiques Vu Huy Thông observe chez elle l’existence de deux vies parallèles : l’une ancrée dans le réel, l’autre, intérieure, ne se révélant que par l’art.

Le fait de ne pas s’inscrire dans un courant précis s’avère judicieux : affranchie des préjugés et des cadres établis, Duong peut créer sans crainte et se libérer pleinement dans son univers personnel. Son passage à l’acrylique correspond à sa sensibilité et à ses capacités expressives.

Grâce à ce médium, elle peut superposer des couches épaisses, rendre visibles ses pensées, les mouvements de son esprit et le processus créatif à travers chaque trace laissée sur la surface de la toile. L’ensemble confère aux œuvres de Duong une force d’attraction singulière.

Pour le peintre Nguyên Duy Nhut, commissaire de l’exposition, travailler avec Hai Duong fut une agréable surprise. Elle présente des œuvres aux écritures picturales variées, à la palette riche, et surtout d’une grande sincérité émotionnelle. Car l’art ne se révèle qu’à ceux qui savent lui être profondément fidèles.

Texte et photos : Minh Thu/CVN