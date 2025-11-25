Thao Nguyên, l’enseignante qui ouvre à ses élèves du primaire les portes du monde numérique

Lors d’un cours d’informatique de la classe 5/2 à l’École primaire Nguyên Binh Khiêm (quartier de Sài Gòn, Hô Chi Minh-Ville), les cartes de vœux du 20 novembre créées par les élèves grâce à l’intelligence artificielle défilent successivement sur l’écran interactif.

La classe s’emplit soudain de cris de joie. Les visages des enfants s’illuminent : ils ont conçu un véritable produit "technologique" de leurs propres mains. Peu de personnes savent que, derrière ces moments simples, Cao Nguyên Thao Nguyên est devenue la représentante du Vietnam honorée du titre "Digital Educator - ICDL Digital Educator Award 2025".

Cet après-midi-là, le thème du cours était : "Créer une carte de vœux avec l’IA". Les élèves choisissaient un modèle, rédigeaient un message, puis utilisaient l’IA générative pour "transformer" le tout en une carte unique. Les "wow" admiratifs résonnaient au moment où leurs créations apparaissaient à l’écran.

"Je suis très contente que Madame Nguyên nous apprenne à utiliser l’IA ; cela m’aide à être plus créative et à demander à ChatGPT ce que je ne sais pas encore", confie Huỳnh Anh, élève de 5/2. Quant à Phú Quý, elle raconte : "Grâce à ma professeure, je sais apprendre et faire un PowerPoint sans l’aide de mes parents."

Ce qui impressionne le plus, ce n’est pas seulement l’enthousiasme des élèves, mais la manière dont Mme Thao Nguyên intègre l’IA dans ses cours : avec douceur, clarté et simplicité. Elle le rappelle souvent : "La technologie n’est pas une finalité, mais un outil pour développer la pensée des enfants."

Cette persévérance dans l’innovation compose un portrait remarquable : une enseignante qui intègre la technologie, notamment l’IA, dans chaque petite activité de ses élèves du primaire. Cet engagement a été reconnu lorsqu’elle a reçu le prix international ICDL Digital Educator Award 2025, décerné lors du Forum asiatique sur les compétences numériques.

Une décennie d’engagement

Derrière ce prix se cache un long parcours d’apprentissage. Diplômée d’une licence d’informatique à l’Université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville, Thao Nguyên a ensuite obtenu les certifications IC3 Spark et ICDL, afin d’aligner ses compétences sur les standards internationaux.

Depuis son arrivée à l’École primaire Nguyên Binh Khiêm en 2015, elle y enseigne depuis dix ans, accompagnant près de 1.500 élèves répartis dans 43 classes. La direction de l’école la considère comme une pionnière de la mise en œuvre du Projet 762 sur les compétences numériques selon les normes internationales.

Dô Ngọc Chi, directrice de l’établissement, souligne : "Thảo Nguyên mérite ce prix. Sa persévérance, ses cours créatifs et dynamiques permettent aux élèves de renforcer leur confiance numérique et de développer les compétences de citoyen numérique dès le plus jeune âge."

Une pionnière

Thảo Nguyên est l’initiatrice du projet "Utiliser efficacement les technologies de l’information pour améliorer la qualité de l’enseignement et l’expérience d’apprentissage", un programme structuré en cinq étapes : enquête – planification – expérimentation – évaluation – généralisation.

Le projet mobilise de nombreux outils : Google Classroom, Teams, Quizizz, Kahoot, Mentimeter, Padlet, Canva, Google Forms… et, plus récemment, diverses plateformes d’IA générative.

Parti d’une seule classe pilote, le modèle a été étendu aux 43 classes de l’école. Il a fait de Nguyễn Bỉnh Khiêm un établissement phare pour le programme ICDL Digital Student dans le cadre du Projet 762. L’école a même développé, en collaboration avec ICDL, une bibliothèque numérique sur eduxbox.com, créant un environnement d’apprentissage transparent pour les enseignants, les parents et les élèves.

Les résultats ont suivi : prix municipaux de programmation en IA ; deux premiers prix internationaux au Codeavour 6.0; 20 prix "Potentiel" et cinq prix d’encouragement à ELMO 2024; troisième prix et distinctions au concours de talents informatiques du district 1 ; prix "École heureuse" – catégorie Espoir, au niveau national

Pour elle, intégrer l’IA en classe n’est pas seulement moderniser l’enseignement de l’informatique : c’est permettre aux enfants d’entrer dans la vie numérique en confiance.

"Lorsque les enfants écrivent eux-mêmes une histoire puis utilisent l’IA pour l’illustrer, la technologie devient la leur. Elle n’a plus rien d’effrayant", explique-t-elle. Mais elle rappelle que l’IA reste un outil : les enfants ont besoin de la supervision et de l’orientation des enseignants et des parents.

L’esprit d’innovation qui ouvre l’avenir

Des petites cartes créées par les élèves jusqu’à un prix international, le parcours de Thảo Nguyên témoigne de sa persévérance et de son désir constant d’innover. À l’ère de la transformation numérique, elle continue de transmettre à ses élèves la technologie, la pensée critique et la créativité - des compétences essentielles pour l’avenir.

La direction de l’École primaire Nguyên Binh Khiêm croit que les réussites de Thao Nguyên continueront d’inspirer l’innovation et la créativité, contribuant à faire de l’établissement "un lieu où les rêves prennent leur envol et où naissent les idées", dans un monde désormais numérique.

Texte et photos : Quang Châu/CVN