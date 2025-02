Porter les relations Vietnam - Nouvelle-Zélande à une nouvelle hauteur

À l'invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh, le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon effectue une visite officielle au Vietnam et participe au Forum sur l'avenir de l'ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF), qui se tient du 25 au 28 février 2025. Depuis l'établissement de leur partenariat stratégique en 2020, la coopération multiforme entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande a connu une progression notable. Forts d'un demi-siècle d'amitié et de coopération, les deux pays entament une nouvelle phase de leur relation, riche en opportunités de collaboration renforcée.